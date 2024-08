Stefania Orlando, il bikini a 57 anni è sensazionale: lei svela il segreto

Stefania Orlando ha postato una sua foto in bikini in cui sfoggia un fisico invidiale a 57 anni, e ha svelato il segreto della sua forma.

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip nel 2020, tanto da essere arrivata terza. Prima dell’esperienza nel reality, ha alle spalle tanta carriera televisiva e un passato anche da cantante e attrice. Della sua vita privata si sa che è stata sposata con l’attore Andrea Roncato ma che dopo due anni si è separata.

Dopo altre due storie, con l’attore Paolo Macedonio e il musicista Simone Gianlorenzi, ora la Orlando è fidanzata con Marco Zechini, un avvocato. Attualmente la showgirl si sta godendo le vacanze e di recente ha postato su Instagram una foto in bikini da Fregene che ha ricevuto numerosi apprezzamenti: a 57 anni Stefania Orlando ha un fisico spettacolare, e ha voluto rivelare il suo segreto di bellezza.

Il segreto del fisico da urlo di Stefania Orlando

Stefania Orlando è una showgirl che ha tanta esperienza televisiva alle spalle come conduttrice, attrice e cantante. Di recente però ha dimostrato al pubblico di che pasta è fatta durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020-2021 ed è stata molto apprezzata, dato che è arrivata al terzo posto.

In seguito ha fatto conoscere anche le sue doti canore durante Tale e Quale Show, dimostrando di avere talenti poliedrici che spaziano dalla recitazione, alla conduzione e al canto. Inoltre è bellissima e, nonostante i 57 anni sembra ancora una ragazzina. Qualche giorno fa ha postato delle bellissime foto che la ritraggono a Fregene. È in costume e mostra un fisico da urlo che fa invidia alle 20enni.

In tanti le hanno chiesto il segreto della sua bellezza e lei l’ha svelato. Nello scatto che ha postato su Instagram si vede lei in posa indossare un bikini a fascia molto luminoso, i capelli biondi le incorniciano il viso, sul volto non ha un filo di trucco. Anche al naturale è bellissima e sfoggia un fisico scultoreo. Come didascalia ha scritto: “Che dite è stata brava mia mamma a scattarmi queste foto?”.

Dunque Stefania Orlando dichiara che il segreto della sua bellezza in queste foto starebbe implicitamente nel talento per la fotografia di sua madre. In realtà in tanti pensano che semplicemente la donna abbia avuto in dono tanta bellezza da Madre Natura e sicuramente riesce a mantenere un fisico così bello seguendo uno stile di vita sano e attivo, mangiando bene e facendo probabilmente attività fisica.