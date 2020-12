Stash dei The Kolors è diventato papà

Stash e Giulia Belmonte oggi, giovedì 3 dicembre, sono ufficialmente diventati papà e mamma. “È nata Grace… e non c’è cosa più bella” ha scritto su Instagram il frontman dei The Kolors.

“È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”. Una bellissima dichiarazione d’amore per la neo mamma e la piccola Grace.

Stash aveva annunciato la futura paternità ad Amci Speciali

Stash ha annunciato la futura paternità durante una diretta di Amici Speciali, lo scorso giugno. “In un momento così complicato per il mondo sono felice di celebrare un inno alla vita: Stash diventa papà” ha detto il cantante durante il programma.

L’artista ha poi confermato la gravidanza della compagna, Giulia Belmonte, attraverso un post su IG in cui ha scritto: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cos straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!”.

“Sei stata da subito la cosa più grande della mia vita”

Nei giorni scorsi Stash ha pubblicato, sempre sui suoi profili social, una foto nella quale baciava il pancione della fidanzata. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! Ed io dal momento in cui to ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita”.

E ha continuato: “Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te… Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Anche Giulia Belmonte, meno di 24 ore fa, ha pubblicato un bellissimo post su Instagram, che la ritrae in bianco e nero con il pancione in mostra. “Sono certa che questo pancione e sentirti muovere dentro di me mi mancherà davvero tanto!”.