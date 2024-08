Stash e la dolcissima dedica per la figlia Imagine: papà fiero e felice

Il frontman dei The Kolors si è lasciato andare ad un momento di tenerezza sui social. Ecco la commovente dedica di Stash alla figlia.

Per Antonio Fiordispino, meglio noto come il nome d’arte di Stash, questo è un periodo particolarmente felice, ricco di successi personali e nella vita professionale. Insieme agli altri membri della band The Kolors, nata tra i banchi del talent Amici di Maria De Filippi, Stash sta dominando le classifiche discografiche dell’estate.

Dopo un periodo di apparente distacco dal circuito musicale nazionale, i The Kolors sono tornati con il singolo estivo Italodisco, conquistando in poco tempo riconoscimenti discografici importanti e posizionandosi all’apice di tutte le classifiche di streaming musicale internazionale.

Per la band si tratta di un successo stellare, raggiunto subito dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Un ragazzo Una ragazza. Per il frontman dei The Kolors, oltre ai successi musicali, la vita privata sta riservando momenti di intensa felicità e gratitudine, condivisi apertamente anche con i fan.

Stash e la foto con la figlia Imagine: la dedica piena di amore

La storia d’amore di Stash con la modella Giulia Belmonte, è stata coronata dalla nascita a dicembre 2020 della figlia Grace e ad agosto 2022 della secondogenita Imagine. L’esperienza da genitore a tempo pieno, è stata più volte condivisa pubblicamente dall’artista, il quale non ha mai nascosto l’orgoglio e la felicità di veder crescere le proprie figlie. Recentemente, Stash ha voluto condivide sui social un momento molto emozionante, accompagnato da una dedica semplice ma toccante.

“2 anni di te…”, con questa breve frase papà Stash condivide con i fan il compleanno della figlia Imagine, mostrandosi perdutamente innamorato e fiero della piccola di casa. Accompagnata dalle note dell’omonimo brano di John Lennon, Stash pubblica una Instagram stories in cui si mostra insieme alla figlia, immortalato nel gesto di un bacio intenso e delicato. La foto ha attirato in poche ore l’attenzione di molti fan dell’artista, i quali hanno inviato i loro più sinceri auguri alla piccola Imagine.

Dopo i successi della recente stagione discografica, Stash sta trascorrendo la sua estate in famiglia, insieme alle figlie e alla compagna Giulia. Per loro si preannuncia un periodo particolarmente felice, accompagnato da nuovi interessanti progetti musicali in arrivo dell’artista.