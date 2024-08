“Starò a riposo per un po'”: la star di Doc in ospedale, come sta e cos’è successo

Brutta disavventura per la star di Doc che è dovuta correre in ospedale e ha annunciato che dovrà stare a riposo per un po’. Ecco perché.

Doc – Nelle tue mani è una delle serie tv più seguite e amate degli ultimi anni. Oltre che la storia appassionante, che si svolge prevalentemente fra le mura di un ospedale, della fiction piace molto il cast che annovera alcuni fra gli attori più apprezzati del cinema italiano.

Di recente ed inaspettatamente una delle star della serie ha postato delle sue foto in ospedale a seguito di un brutto incidente che ha avuto e ha confessato che dovrà stare un bel po’ a riposo. Ecco di chi si tratta.

La corsa in ospedale della star di Doc

Da medico (seppur per finzione) a paziente: questo è quello che è successo ad una delle star più amate della serie tv “Doc – Nelle tue mani”. Un’attrice della fiction, infatti, ha postato di recente delle sue foto in un letto di ospedale a seguito di un brutto incidente che ha avuto.

Non ci sono dettagli ulteriori sulla dinamica dell’incidente, ma sembra che Matilde Gioli dovrà trascorrere un bel po’ di tempo a riposo, come lei stessa ha ammesso. È proprio la bella e brava attrice milanese ad essersi fatta male e ad aver condiviso con i suoi fan le foto del suo stato dopo la brutta disavventura che ha avuto.

L’attrice, che in DOC interpreta la dottoressa Giulia, non ha rivelato che cosa le sia successo ma, a corredo di una serie di immagini che la vedono allettata e con le gambe fasciate, ha scritto: “Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”. Tanti sono i commenti di persone comuni e personaggi famosi che le sono vicine in questo momento, ma anche di chi ipotizza cosa le possa essere accaduto: un incidente mentre era a cavallo (dato che l’equitazione è una delle passioni della star di Doc) è una delle ipotesi.

Ora Matilde dovrà dedicarsi al riposo dopo questo brutto incidente e non è la prima volta che le succede. Già da adolescente, infatti, la ragazza è rimasta travolta da un compagno di quasi 100 chili dopo essersi tuffata da un trampolino in piscina durante una vacanza studio a Londra. A seguito di quell’episodio, l’attrice ha riportato cinque fratture vertebrali e un trauma cranico e, solo miracolosamente, non ha perso la capacità di camminare.

Allora ha dovuto indossare un busto di ferro per un anno e mezzo, evitando sollecitazioni alla schiena. La Gioli ha raccontato che per lei quello è stato un periodo molto noioso perché è una tipa molta attiva e abituata sempre a stare in movimento. Dunque anche questa volta, in attesa della guarigione, sarà molto dura per lei stare a riposo ma magari, in compagnia di un buon libro o di un bel film, il tempo passerà più in fretta.