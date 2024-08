Stangata sull’assegno di mantenimento: la Cassazione impone la restituzione

Questa decisione sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le circostanze economiche dei beneficiari di assegni di mantenimento. L’assegno di mantenimento rappresenta uno degli aspetti più delicati e dibattuti nei casi di separazione e divorzio. Le dinamiche che regolano l’obbligo di sostegno economico verso l’ex coniuge e i figli coinvolgono aspetti giuridici complessi, spesso soggetti a interpretazioni variabili da parte dei giudici. Quando poi intervengono cambiamenti significativi nelle condizioni di vita dei beneficiari, l’equilibrio su cui si fonda tale obbligo può essere messo in discussione. Negli ultimi anni, diversi casi hanno evidenziato l’importanza di monitorare attentamente le circostanze economiche dei figli beneficiari di assegni di mantenimento. La questione diventa particolarmente spinosa quando i figli, inizialmente a carico, raggiungono una posizione di autosufficienza …

La Cassazione si pronuncia sulla possibilità di restituzione dell’assegno

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3659/2020, ha affrontato un caso emblematico in cui un padre ha chiesto la restituzione delle somme versate come assegno di mantenimento alle figlie, ormai economicamente indipendenti. La vicenda ha origine da una sentenza di divorzio che imponeva all’uomo di corrispondere un contributo economico per il mantenimento delle figlie.

Negli anni successivi, però, entrambe le figlie hanno completato gli studi universitari e si sono sposate, acquisendo a tutti gli effetti un’indipendenza economica. Nonostante questo cambiamento, l’ex moglie ha continuato a richiedere il pagamento dell’assegno, portando il padre a intraprendere un’azione legale per la restituzione delle somme versate indebitamente.

Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda di restituzione, riconoscendo però un danno patrimoniale in favore del padre. La Corte d’appello, successivamente, ha annullato questa decisione, ritenendo che l’uomo avrebbe dovuto richiedere tempestivamente una revisione delle condizioni di divorzio.

Il caso è giunto fino alla Corte di Cassazione, dove il padre ha contestato la decisione della Corte d’appello, sostenendo che l’obbligo di mantenimento fosse cessato con il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte delle figlie.

La Cassazione ha accolto questa tesi, stabilendo che l’obbligo di mantenimento decade quando i figli diventano autosufficienti, anche in assenza di una formale revisione delle condizioni di divorzio. In tale contesto, la Corte ha affermato che il padre ha diritto a richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente, poiché il pagamento non era più giustificato dalla causa originaria.