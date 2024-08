“Stai aspettando un maschietto”, i fan di Elettra Lamborghini sognano già: spunta l’audio del papà

Novità in arrivo per Elettra Lamborghini? Il messaggio di suo padre non lascia dubbi, ecco tutta la verità sul figlio della cantante. Vacanze estive sotto il segno dell’amore per Elettra Lamborghini che, appena qualche giorno fa, è stata paparazzata nei pressi del Lago di Como al fianco di quello che non è solo un marito, … Leggi tutto

Vacanze estive sotto il segno dell’amore per Elettra Lamborghini che, appena qualche giorno fa, è stata paparazzata nei pressi del Lago di Como al fianco di quello che non è solo un marito, ma un vero e proprio complice nella vita. La cantante è, infatti, sentimentalmente legata da anni al collega e dj olandese Afrojack: i due si sono conosciuti grazie alla musica e ora sognano di realizzare insieme grandi progetti.

Elettra e suo marito si sono conosciuti qualche anno fa durante un concerto: lei si esibiva poco prima di lui stando alla scaletta e, quando li hanno presentati, hanno capito che a legarli poteva esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Il tempo lo ha confermato: tra i due è scattato l’amore e oggi c’è addirittura chi parla di una presunta gravidanza da parte della trentenne artista bolognese.

Elettra Lamborghini mamma, suo padre senza parole: spunta la verità

Elettra Lamborghini sarebbe incinta secondo le indiscrezioni, scenario che ha scatenato non solo il pubblico ma anche suo papà che quasi non ha creduto alla notizia. I rumors si sono fatti talmente insistenti che alla fine la stessa cantante ha pensato bene di rompere il silenzio e di confessare a tutti la verità.

È bastato un giro su Facebook per sconvolgere la giornata di Tonino Lamborghini, padre di Elettra nonché figlio di Ferruccio, diventato famoso proprio per aver dato vita alla celebre casa automobilistica. Che, quando ha letto la “notizia” della presunta maternità, ha immediatamente preso il telefono e ha contattato suo figlia per chiederle quanto ci fosse di vero in quello che aveva sentito.

La conversazione è nata come privata ma poi, quando ha capito quanto potesse essere divertente, la stessa Elettra ha deciso di condividere lo scambio di messaggi con il pubblico. Nella chat si vede e si sente il papà dell’artista che, con un messaggio vocale, le chiede se è vero che è incinta. A quel punto la Lamborghini non ha potuto far altro che smentire. niente figlio in arrivo per lei.

A dire la verità, lo ha confessato proprio lei durante un’ospitata a Verissimo: la gravidanza non è nei suoi piani. “Ho paura di mettere al mondo un figlio” ha confessato Elettra, che non avrebbe problemi in termini economici, ma a quanto pare non sembra “felice” di quello che è il mondo oggi. Tuttavia, alla cantante e al suo compagno non dispiacerebbe adottare un bambino o una bambina.