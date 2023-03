Squat B-Stance: cos’è il nuovo metodo per glutei e gambe perfetti

Quasi squat, ma molto di più (e meglio): ecco tutto quello che devi sapere assolutamente sul nuovo metodo per avere glutei e gambe perfetti, una tecnica che si chiama Squat-B Stance e non è proprio inedita nel mondo delle celeb. Scopri subito come attivarti per farla tua e non restare più indietro in fatto di esercizi facili da fare per mantenerti in forma, con questo allenamento che spopola su TikTok!

Squat B-Stance: cos’è e come funziona l’allenamento

Foto Shutterstock | Ground Picture

Si dice Squat B-Stance e si pronuncia: wow! È l’allenamento che spopola sui social e che sembra fatto apposta per dare una carica di energia e tonicità a glutei e gambe, notoriamente tra le parti più difficili da mantenere in forma quando di parla di attività fisica e bellezza. E perché no, anche di prova costume alle porte!

Stiamo parlando di una speciale variante dei classici squat (se li ami, non puoi perdere la guida su come eseguirli correttamente ed evitare errori) che permette di agire in modo importante su una serie di muscoli contemporaneamente, arrivando a modellare lato b, cosce e polpacci in modo davvero sorprendente.

Come funziona esattamente l’esercizio? Niente di più facile, ma occhio ai consigli che ti daremo in questo articolo.

Parti dalla posizione iniziale dello squat, quindi gambe divaricate, ma con un accorgimento: un piede va piazzato leggermente più indietro.

Se ti stai chiedendo quale sia la postura corretta, tieni a mente questo modello: l’alluce del piede che sta dietro deve stare allo stesso livello del tallone di quello anteriore.

La gamba che lavora, quindi quella portante sulla quale si concentra la maggior parte del peso, è proprio quella che sta davanti e perciò occorre fare attenzione: alterna sempre le gambe e non fare questi esercizi se hai problemi alle articolazioni, soprattutto a carico del ginocchio.

Ti consigliamo vivamente di tenere in considerazione questo allenamento se sei in perfette condizioni per quanto riguarda gli arti inferiori, e di farti seguire da un personal trainer se hai dubbi sulle modalità di esecuzione dell’allenamento o se ti chiedi ancora se fa per te.

Detto questo, possiamo comunque affermare che la tecnica Squat B-Stance si piazza a pieno titolo tra le buone pratiche per prepararsi alla prova costume e sfoggiare un fisico da spiaggia senza troppe rinunce.

Non resta che mettersi all’opera, il tempo inizia a stringere…