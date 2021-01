Le spose della famiglia Spencer e i loro abiti da favola!

Mentre Lady Amelia Spencer, nipote della principessa Diana, pianifica il suo matrimonio, facciamo un breve viaggio nella storia per ammirare i favolosi abiti da sposa che l’hanno preceduta, dall’abito con scollo a cuore della Viscontessa Althorp all’abito fiabesco della zia Diana, per non citare la celeberrima tiara di famiglia, indossata anche da tutte le sorelle Spencer nel giorno del loro matrimonio.

La tiara con 800 diamanti!

Il 18 febbraio 1914, Lady Adelaide Margaret Spencer, figlia del 6° conte Spencer, sposò Sir Sidney Cornwallis Peel a Great Brington, nel Northamptonshire, con una folla di sostenitori che li acclamavano mentre si recavano alla loro auto. Indossava una tiara regalatale da suo padre il giorno del suo matrimonio, con la bellezza di 800 diamanti, che è stata soprannominata la tiara edoardiana.

Una sposa in tempo di guerrra

Un’altra sposa in tempo di guerra fu Lady Anne Spencer, figlia del conte e della contessa Spencer, che sposò il tenente Wake Walker all’Abbazia di Westminster il 10 febbraio 1944. Anche le principesse Elisabetta e Margaret erano presenti al matrimonio!

Il matrimonio dei genitori di Diana

Il matrimonio dei genitori di Diana ebbe luogo presso l’Abbazia di Westminster il 1° giugno 1954. La giovane viscontessa, che allora aveva solo 18 anni, indossava uno splendido abito ricamato di cristalli con scollo a cuore e maniche lunghe, impreziosito dalla tiara di famiglia. Tra gli ospiti c’erano la regina, il duca di Edimburgo, la regina madre, la principessa Margaret, la duchessa di Gloucester, la duchessa del Kent, la principessa reale e la principessa Alexandra.

Lady Diana damigella d’onore al matrimonio della sorella

Una diciassettenne Lady Diana Spencer era tra le damigelle d’onore al matrimonio della sorella maggiore Lady Jane Spencer, che nel 1978 si sposò con Robert Fellowes. Per le sorelle Spencer, inizia così la tradizione di indossare la tiara di famiglia nel giorno del matrimonio.

Disegnato da David ed Elisabeth Emanuel, l’abito da sposa di Lady D rimane uno dei royal wedding dress più famosi e imitati di sempre. Per realizzarlo, i due stilisti si ispirarono al cinema, in particolare a due capolavori del cinema mondiale: “Via col vento” di Victor Fleming e “Il Gattopardo” di Luchino Visconti.