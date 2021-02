Il 2022 segnerà i 25 anni dalla tragica e prematura morte della defunta Diana, Principessa del Galles. Non c’è dunque miglior momento per ripercorrere la sua storia con un nuovo film, “Spencer“, in uscita il prossimo autunno. Ecco, tutto quello che sappiamo ad oggi oggi sul film più atteso dell’anno!

La regia è di Pablo Larraín

Lo sceneggiatore britannico Steven Knight è sicuramente prolifico quando si tratta del mondo dello spettacolo, noto anche per essere uno dei creatori del celeberrimo format televisivo “Chi vuole essere milionario?“. Il regista cileno Pablo Larraín, invece, è meglio conosciuto per i suoi film nominati agli Oscar, tra cui “No” (2012) e “Jackie” (2016), attraverso i quali ha già dimostrato la sua abilità nel riportare in vita personaggi storici e controversi.

Kristen Stewart, la somiglianza è impressionante!

La notizia che l’attrice americana Kristen Stewart era stata scelta per il ruolo della Principessa del Galles aveva da subito destato grandissima curiosità tra gli appassionati delle vicende reali. Mentre resta da vedere se Kristen Stewart riuscirà a padroneggiare la voce distintiva di Diana (cosa in cui è riuscita magnificamente la giovane Emma Corrin in “The Crown”), la somiglianza fisica è piuttosto impressionante, dopo che, a gennaio, è stata rilasciata la prima foto ufficiale sulla trasformazione dell’attrice di Twilight.

Leggi anche Finalmente zona gialla! Dove andare a mangiare fuori nelle grandi città

Il cast sarà – a dir poco – stellare!

Nel cast ci sarà anche l’attore nominato ai BAFTA Timothy Spall (l’indimenticabile Peter Minus di “Harry Potter”), Sally Hawkins (vincitrice di un Golden Globe e nominata all’Oscar per “La forma dell’acqua”) e Sean Harris (noto al grande pubblico per la serie “I Borgia”).

E’ ambientato nel dicembre 1991

A differenza della narrazione estesa di una serie come “The Crown”, che richiede persino il cambiamento del cast di attori man mano che i personaggi invecchiano attraverso le stagioni, “Spencer” è contestualizzato a un arco temporale davvero ristretto. La trama si svolge in quei pochi giorni che segnano una svolta significativa per Diana, quando, durante le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, Diana decide di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo. Il film si ambienta dunque nel dicembre del 1991, un anno prima che Carlo e Diana annunciassero pubblicamente la loro separazione.

Foto Getty Images | David Levenson

Le riprese tra Europa e Regno Unito

Sebbene le riprese siano inevitabilmente complicate dalla pandemia in corso, le riprese principali di “Spencer” sono già iniziate. Le location utilizzate finora includono lo Schlosshotel Kronberg a Taunus, in Germania, che è stato scelto come sostituto di Sandringham. Le riprese dovrebbero poi proseguire nel Regno Unito.

“Spencer” uscirà in autunno

Il film farà il suo debutto ufficiale alla fine di quest’anno, poco prima del 25° anniversario della morte di Diana nel 2022.