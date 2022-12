La sorella di Kate Moss come in Una notte da leoni: tatuaggio sul viso da ubriaca, poi...

Un tatuaggio poco convincente è il peggio che possa capitare perché poi ci si pente e rimediare è un problema. Lo sa bene, anzi benissimo, la sorella 24enne di Kate Moss, Lottie, reduce da una serata ad alto tasso alcolico in cui un capriccio le è costato caro. Sicuramente il ricordo indelebile, ogni volta che si guarderà allo specchio, della notte brava che l’ha vista farsi tatuare il viso mentre era ubriaca e poi pentirsene amaramente. Il danno, però, ormai è fatto e si dispera sui social…

Lottie Moss, cos’è la storia del tatuaggio sul viso durante la sbornia

Avete mai provato la pessima sensazione di avere addosso qualcosa di “sbagliato” o non proprio in linea col vostro gusto? Immaginate cosa sta provando ora Lottie Moss, sorella di Kate Moss, che durante una notte brava forse credeva di essere su un set e di poter tornare indietro e ripetere la scena….

Peccato che al risveglio dalla sbornia, come riporta The Independent, si sia resa conto di essere andata davvero oltre e adesso, passati i fumi dell’alcol, non c’è soluzione. E no, non è una storia a lieto fine come nel film Una notte da leoni.

La sorella di Kate Moss si è fatta tatuare il viso mentre era ubriaca e il risultato, da sobria, per lei è stato scioccante. Sui social ha mostrato al pubblico il tatuaggio che adesso porterà per sempre sulla pelle: “Lover“. Avete capito bene: “Amante“.

Foto TikTok | @lottiemossxo – Lottie Moss

Una parola tatuata proprio sotto l’occhio sinistro che adesso la costringe a un amaro pentimento. Lottie Moss, modella come la sorella celebre Kate, ha confessato ai suoi follower sui social di essersi pentita e di non amare il tattoo che è finito di prepotenza tra le tendenze su tutti i motori di ricerca del pianeta (e non certo per la sua bellezza…).

“Non bevete alcolici, ragazzi“, ha dichiarato invitando i suoi fan a non combinare guai durante i bagordi con gli amici. Via TikTok, la sorella di Kate Moss ha mostrato il tatuaggio e i suoi occhi sembrano gonfi di lacrime. Non sappiamo se al pensiero di doverlo portare per sempre con sé o se all’idea di dover spendere una fortuna per coprirlo ogni volta con quintali di fondotinta e altri prodotti per il make up…