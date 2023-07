Sorbetto al mango, salutare e fresco: pronto in pochi minuti

Un dolce estivo intramontabile è sicuramente il sorbetto. La versione al mango è rinfrescante, golosa e salutare: ecco come prepararlo.

In estate la parola d’ordine a tavola è sicuramente freschezza. Per questo, nella scelta dei piatti da preparare, cerchiamo ingredienti pensati appositamente per la bella stagione, capace di soddisfare voglie e appetito ma senza appesantirci. Il dolce, ovviamente, è immancabile, ma al posto del solito gelato, possiamo optare per un’altra delizia immancabile, il sorbetto. E la versione al mango è sicuramente un capolavoro di bontà: fresca, leggera e salutare. Come si prepara?

Molti pensano che per dar vita a questo tipo di ricette occorrano per forza strumenti precisi, come magari una gelatiera. In realtà è molto più semplice di quanto si creda e basta un semplice frullatore per riuscirci. Gli ingredienti, poi, sono pochissimi: ne servono solo 3 e il gioco è fatto.

Sorbetto al mango, come si prepara: una delizia fresca e salutare da non farsi mancare in estate

Leggero, delicato, aromatico e goloso: cosa si potrebbe chiedere di meglio? Da gustare dopo cena, come classico dessert o anche a merenda, come spuntino rinfrescante. Solamente 3 ingredienti e il nostro sorbetto sarà pronto: il procedimento è davvero alla portata di tutti.

Ingredienti:

1 mango;

Mezzo limone;

2 cucchiai di sciroppo d’acero o uno di miele.

Per prima cosa si procede a lavare e sbucciare il mango, quindi si taglia a cubetti. Occorre quindi metterlo in una ciotola, coprire con la pellicola per alimenti e lasciarlo a gelare nel congelatore. Una volta ghiacciato potremo riprenderlo e riversarlo all’interno del frullatore, iniziando a lavorare.

In questa fase è importante fare una pausa di tanto in tanto, mentre frulliamo, per evitare che le lame, surriscaldandosi, rovinino la consistenza del sorbetto. Quando il composto sarà omogeneo uniamo all’interno del boccale anche lo sciroppo o il miele e il succo del limone.

Lavoriamo qualche altro minuto e quando saremo soddisfatti della consistenza andiamo a riversare in un recipiente d’acciaio. A questo punto il sorbetto si può già consumare, ma per ottenere l’effetto pazzesco stile “granita” che tanto ci piace, basta riportarlo in freezer per un’altra ora.

Ogni dieci o quindici minuti dovremo aver cura di rimescolare usando un cucchiaio o una spatola e rompere i cristalli che si vengono a formare. Trascorso questo tempo, bisognerà solo sistemare in apposite coppette e gustare: irresistibile e delicato!