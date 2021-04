Sophie Rhys-Jones, nota come Sophie di Wessex, è la moglie del principe Edoardo, ultimogenito della regina Elisabetta e del suo defunto marito Filippo.

Sempre piuttosto schivi e lontano dalle cronache mondane, Sophie e marito si sono invece particolarmente esposti in questo difficile momento per la regina e la Corona: è stata lei a dialogare con la stampa il giorno successivo alla morte del duca di Edimburgo, facendosi portavoce pubblicamente del dolore della famiglia. Un ruolo che le è stato dato dalla sovrana in segno di grande fiducia, conquistata nel tempo.

Foto Getty Images | Yui Mok – WPA Pool

Al funerale, Sophie era seduta quasi di fronte a Elisabetta e più vicina a lei del principe Edoardo: una posizione decisamente privilegiata, che mostra come la contessa sia salita nella gerarchia dei ruoli.

Sophie di Wessex, la commoner sempre più importante

Dopo il ritiro dalla vita pubblica del consorte della regina nel 2017 e l’uscita di scena di Meghan e Harry nel 2020, negli ultimi anni è stato riorganizzato il sistema di gerarchie della famiglia reale e i vari ruoli pubblici da ricoprire (vedi il caso di Beatrice di York).

Sophie di Wessex è stata preparata proprio per diventare uno dei volti della famiglia Windsor e dopo un anno dalla Meghanexit eccola nel suo incarico preposto, sugellato dalla sua vicinanza sempre più stretta con Elisabetta, tanto da avere una linea diretta con lei, privilegio concesso a pochissimi.

Nonostante sia una commoner, come Meghan e Kate, e in passato abbia commesso qualche scivolone, tra foto in topless e dichiarazioni (estorte) non troppo lusinghiere nei confronti dei reali, ha convinto The Firm per la sua devozione alla causa.

Sposata dal 1999 con Edoardo, madre di due figli (Louise e James), stile semplice ed elegante, è sempre rimasta nell’ombra fino ad oggi, in cui si appresta ad accompagnare la Corona nella transizione verso un ricambio generazionale, preparandosi al momento in cui Elisabetta cederà il suo posto.