Sono i vermi della polvere e d’improvviso puoi trovarti casa infestata: come prevenire o eliminarli se è troppo tardi

I vermi della polvere possono infestare la tua casa in men che non si dica. Come prevenire ed eliminarli velocemente.

Di sera o di notte, può capitare di vedere sfrecciare in casa o sgusciare sotto ai divani dei piccoli insetti, chiamati i vermi della polvere, di colore argento. Sono noti anche come pesciolini d’argento e si nascondono fra le pareti, le fessure, gli armadi e i tessuti.

Non sono nocivi ma sono comunque fastidiosi perché proliferano in casa indisturbati se non ci si libera di loro prima che sia troppo tardi. Questi vermi della polvere, infatti, possono rovinare pagine di libri o tessuti dei vestiti e quindi è bene non averli in casa.

Come prevenire o eliminare i vermi della polvere prima che sia troppo tardi

I vermi della polvere sono insetti lunghi e sottili, con la coda, le antenne e un corpo di colore argenteo che li aiuta a mimetizzarsi molto facilmente. Non sono nocivi, come detto, ma hanno una vita molto lunga rispetto ad altri tipi di insetto.

Infatti, possono arrivare a vivere addirittura fino a 3 anni e in tutto questo tempo, possono riprodursi fino a deporre anche 20 uova in una sola giornata. Inoltre, resistono a lungo senza mangiare. Tutte queste caratteristiche fanno capire come sia importante liberarsi di loro prima che sia troppo tardi.

I vermi della polvere fanno i loro nidi all’interno delle pareti, negli armadi e addirittura nella biancheria. Si può capire che sono presenti in casa perché lasciano in giro delle piccole macchie di colore giallo, che sono particolarmente visibili sia sulla biancheria che sulla carta.

Non pungono, non mordono e non sono velenosi, ma possono diventare davvero fastidiosi ed è quindi bene prevenirne l’invasione. Una delle strategie più efficaci per eliminarli da casa è ridurre l’umidità presente nell’appartamento.

Ad esempio, si possono utilizzare dei deumidificatori, migliorare in generale la ventilazione delle stanze o riparare eventuali perdite d’acqua presenti nelle tubature domestiche. È anche fondamentale mantenere la casa sempre pulita e in ordine ed eliminare ogni possibile fonte di cibo per questi insetti.

Sono diversi i rimedi che si possono utilizzare per liberarsi una volta per tutte dei vermi della polvere. Questi insetti odiano l’odore della lavanda e dell’alloro oppure della menta piperita, della citronella e del ginkgo bilboa. Gli oli essenziali di questi aromi sono perfetti per allontanarli.

Basta diluire circa 20 gocce di una di queste sostanze all’interno di diffusori o spargerli nell’ambiente per liberarsene. Un’altra opzione molto valida prevede l’utilizzo di trappole fai da te, realizzabili con dei contenitori pieni di pezzetti di patate, o di pane, e zucchero.

In una ciotola mettere questi ingredienti e, una volta che i vermi della polvere vi saranno entrati, chiuderla e poi sbarazzarsene all’esterno. In definitiva, una casa pulita e ben arieggiata, non umida e in cui non ci sia polvere o residui di cibo, sarà inospitale per i vermi della polvere.