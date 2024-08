Sono i segni più infedeli dello zodiaco, coppie a forte rischio

Tocchiamo un tasto dolente: l’infedeltà. Una delle più grandi incognite per un partner risiede proprio nell’esclusività promessa all’interno della coppia. Affidarsi completamente ad un soggetto esterno a noi può risultare difficile, soprattutto laddove le esperienze che abbiano preceduto l’attuale non siano andate per il meglio.

Possiamo però eseguire una rapida selezione, usufruendo proprio dell’analisi astrologica dell’indole di ogni singolo segno zodiacale. Ognuno di loro vanta delle caratteristiche, tra queste figurano inevitabilmente anche i difetti: i più infedeli sono proprio loro.

Oroscopo: i segni zodiacali più infedeli

I segni zodiacali dai quali sarebbe meglio tenersi alla larga sono:

Acquario: una mente iperattiva, volta alla ricerca costante di stimoli ed improntata sulla crescita intellettuale. Avvicinarsi ad un nato sotto il segno dell’Acquario significa accettare tutto questo. In una relazione sentimentale la monotonia e la passività del partner possono spingerlo a cercare appagamento altrove.

La fedeltà si trasforma così in un’incognita, proprio perché si fonda esclusivamente sulla vostra capacità di alimentare la sua curiosità e soprattutto la sua ammirazione nei vostri confronti. L’Acquario è spesso attirato da coloro che possono insegnargli qualcosa, che lo lascino a bocca aperta e che gli offrano una prospettiva totalmente estranea alla loro mente ed immaginazione.

Gemelli: mai sentito parlare di amore incondizionato? Con i nati sotto il segno dei Gemelli, questo va estremizzato all’ennesima potenza. La loro concezione di “rapporto a due” può risultare difficile da accettare, soprattutto per chi ricerca un’interazione tradizionale.

Laddove il partner dovesse iniziare a manifestare ad esempio gelosia o sentimenti di velato possesso, ecco che i Gemelli sviluppano il desiderio di assaporare nuovamente l’adrenalina e la libertà. Si crogiolano nella convinzione che la vita vada vissuta al massimo, senza vincoli.

Nel caso in cui imponiate dei limiti, sarà inevitabile la sua tendenza a ristabilire quello che secondo loro corrisponde al reale ordine delle cose. È possibile dunque che vi tradiscano, facendovi credere che ciò non sia poi così grave.

Sagittario: in questo caso, ciò che realmente dovrebbe impensierire il partner risiede nell’impulsività incontrollata. I nati sotto il segno del Sagittario sono notoriamente avventurosi e indipendenti. Farebbero qualsiasi cosa pur di sentirsi vivi, anche se questo significa cedere all’istinto e concedersi una fuga temporanea dalla realtà di coppia.

L’unica soluzione risiede nell’accettazione del loro desiderio di libertà e nella manifestazione di comprensione laddove il partner cominci a mostrare una certa insofferenza. Generalmente infatti, un Sagittario mortificato o irrequieto può cadere facilmente in errore.