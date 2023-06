Solo i più attenti vedono subito le 4 differenze in queste due foto di Ida Platano ed Alessandro

Guardate queste due foto di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: vi siete accorti che in 4 punti sono diverse?

Continua la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una delle coppie più amate tra quelle uscite dal programma Uomini e Donne. Il famoso dating show di Canale 5 da anni annoverava nel suo parterre femminile la bella parrucchiera bresciana, la quale non era mai stata molto fortunata nelle sue frequentazioni. A segnare duramente il suo percorso nel programma era stata certamente la tormentata storia con Riccardo Guarnieri, col quale l’orizzonte dell’happy end è sembrato più volte ad un passo ma che poi immancabilmente tornava ad apparire irraggiungibile.

L’anno scorso, però, a rivoluzionare il destino amoroso della dama è arrivato in studio il 39enne salernitano Alessandro Vicinanza, deciso a corteggiarla e conquistarla, salvo alcuni ripensamenti dovuti alla distanza geografica. Dopo un periodo di distacco, dove c’era stato addirittura un riavvicinamento con Guarnieri, Ida e l’imprenditore campano si sono poi ritrovati riscoprendosi innamorati più che mai l’uno dell’altra.

Un colpo di scena che ha avuto come coronamento l’uscita di entrambi dalla trasmissione come una vera coppia. Seguiti sui social dai fan che hanno sempre fatto il tifo per loro, i due appaiono spesso in foto e stories su Instagram dove si mostrano felici ed innamorati. Proprio uno dei tanti scatti pubblicati è l’oggetto del test visivo che oggi vi sfidiamo a superare: attenti alle differenze!

Ida e Alessandro di Uomini e Donne: solo chi ha l’occhio di lince vede le 4 differenze tra le foto

Presenti come ospiti in una delle ultime puntate della stagione appena terminata del programma che li ha fatti incontrare, la Platano e Vicinanza sono apparsi ancora più uniti e sicuri del sentimento che li lega. In questi mesi la coppia ha aggiornato i follower sui bellissimi viaggi fatti insieme e le loro Ig stories attirano sempre una miriade di visualizzazioni.

Probabilmente avrete già visto questo selfie allo specchio che ritrae entrambi felici e sorridenti, ma oggi vogliamo che vi concentriate sull’individuare le differenze tra le due immagini apparentemente identiche. Nella foto A ci sono ben 4 dettagli diversi: siete in grado di beccarli?

Come mostra la soluzione qui sopra, nello scatto A:

L’ex dama non indossa il bracciale d’oro al polso destro, che invece vediamo nello scatto B; Alessandro non porta l’orologio; La mano di Ida che regge il cellulare non ha lo stesso bracciale; Dietro la giacca nera riflessa nello specchio non compare il pezzo di parete bianca come nell’immagine B.

Se vi è piaciuto questo test visivo, ne abbiamo tanti altri ugualmente divertenti: continuate a mettervi alla prova per diventare insuperabili!