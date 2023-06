Sole, umidità, acqua di mare o piscina: 5 consigli per evitare che i capelli si rovinino in estate

Prendersi cura dei propri capelli in estate può diventare una vera sfida. Questi trucchetti saranno utilissimi per contrastare l’umidità.

La cura dei capelli è fondamentale per mantenere sempre in ordine la capigliatura. Durante l’inverno, ad esclusione delle giornate più piovose, è sufficiente seguire la propria routine quotidiana per non avere brutte sorprese. In estate, però, tutto cambia. Il clima caldo e umido, infatti, può avere notevoli effetti negativi sulla fibra capillare. Inoltre, i numerosi bagni al mare e in piscina non fanno altro che aggravare la situazione.

Tramite alcuni accorgimenti è possibile sfoggiare un look impeccabile anche in simili condizioni. Bisogna fare attenzione, però, a muoversi con cautela, senza esagerare con l’utilizzo dei prodotti. Sebbene in commercio esistano alternative diverse, è fondamentale non appesantire i capelli. Ecco 5 consigli utilissimi dei quali non si potrà più fare a meno.

Come ridare vita ai capelli in estate: i rimedi per combattere la secchezza

I capelli non sono invulnerabili al caldo. Al contrario, l’estate è in grado di mettere a dura prova anche le acconciature più curate. È frustrante ritrovarsi con una montagna di capelli crespi dopo ore trascorse in bagno. Fortunatamente, 5 piccoli rimedi possono fare la differenza.

La secchezza è quasi impossibile da prevenire, soprattutto se, nei mesi precedenti, ci si è sottoposti a costanti decolorazioni. I raggi del sole sono in grado di asciugare tutta l’acqua, causando un’importante disidratazione. Per contrastare la loro azione, si può utilizzare una maschera idratante da stendere sulle punte. Bastano pochi minuti per ridare vita ai capelli danneggiati. È importante non applicare il prodotto sulle radici per evitare di rendere grassa la cute e di appesantire i capelli.

Il sudore eccessivo può privare l’acconciatura del proprio volume naturale. L’unico modo per evitare questo spiacevole effetto è quello di assorbire l’umidità. Il risultato descritto può essere ottenuto tramite l’ausilio di uno shampoo secco. Sul mercato ci sono diverse soluzioni, ma bastano poche spruzzate per applicare il prodotto su tutte le radici.

Tutti i tipi di capelli possono diventare crespi, ma quelli già indeboliti appaiono molto più a rischio. Colpi di spazzola decisi e costanti non fanno altro che peggiorare le cose. Al contrario, è utile applicare del siero o dell’olio apposito. Anche quelli di mandorla o di cocco sono ottimi per raggiungere lo scopo. Attenzione, però, a non esagerare con le dosi. I capelli colorati non sono facili da gestire in estate, soprattutto quando entrano in contatto con il cloro della piscina o la salsedine del mare.

Troppo spesso, infatti, si assiste ad alterazioni poco piacevoli della tinta. Prima di esporsi a questi agenti, si consiglia di procedere con un trattamento arricchito con filtri UV. Inoltre, uno shampoo ripigmentante, da usare due o tre volte la settimana, potrà fare la differenza. Una soluzione adatta a chi ha i capelli ricci è quella di spruzzare una piccola quantità di acqua minerale sulla capigliatura. Così facendo, le onde si manterranno idratate e saranno pronte a sopportare tutte le attività della giornata.