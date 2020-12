Soap Brows l'ultimo trend per sopracciglia di TikTok

La tecnica delle soap brows, in realtà, non è una novità assoluta: in voga dal 2016, è rinata dalle proprie ceneri di recente grazie a TikTok, dove è diventata una “nuova tendenza” in fatto di sopracciglia.

Scopriamo cosa sono e come si fanno.

Soap brows: il sapone non serve solo a struccarsi

Le soap brows sono esattamente quello che sembrano: sopracciglia coperte di sapone. In sostanza, invece che utilizzare la cera o un gel fissante per le sopracciglia, che viene utilizzato solitamente, si applica una piccola quantità di sapone per fissare i peli.

Questo trucchetto make up, come già detto, esiste da diverso tempo, ma una volta erano solo i professionisti del settore a sfruttarlo. Le soap brows, inoltre, sono sempre state un trend nel mondo delle drag queen, dove ridisegnare le sopracciglia richiedeva un fissaggio estremo. TikTok però ha rilanciato le soap brows per tutte: ecco qualche esempio.

@sophpontin how i do my soap brows !! i just use any bar of soap and a damp lash and brow comb 🤎 ♬ we should be lovers instead – favsoundds

Come fare le soap brows

Utilizzare il sapone per fissare le sopracciglia è piuttosto semplice a livello tecnico, tenendo a mente però che non è una tecnica adatta a tutte. Per prima cosa, questa tendenza beauty funziona al meglio se si hanno già naturalmente sopracciglia piuttosto folte e lunghe. Detto ciò, e in conseguenza, le soap brows, dato l’utilizzo del sapone, rischiano di muovere i pigmenti utilizzati per disegnare o riempire i buchi tra i peli.

Una volta che vi siete assicurate di avere le sopracciglia adatte ecco cosa dovete fare: prendete una saponetta, uno scovolino per sopracciglia (come quello del vostro mascara, per intenderci) pulito: non dovete far altro che inumidire leggermente il pettinino (o spruzzarlo leggermente con della lacca), grattare delicatamente la saponetta con le setole e applicarlo sui peli come fareste con il gel fissante tradizionale. Un gioco da ragazze.