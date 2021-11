Le soap brows hanno conquistato la vetta delle tendenze di stagione e anche il cuore di Chiara Ferragni, che le sfoggia su Instagram e scatena i fan! Sopracciglia “insaponate” anche per la Ferry, per un look super glamour che non ha pretese di passare inosservato!

Soap brows di Chiara Ferragni su Instagram, che passione!

Sopracciglia insaponate, che passione! Le soap brows hanno conquistato davvero tutte, persino Chiara Ferragni che sfoggia un nuovo look su Instagram e ci mostra le sue strepitose soap brows!

Di cosa si tratta esattamente? La moda delle sopracciglia pettinate con il sapone è tra i beauty trend dell’inverno, ma non solo! Troveremo le soap brows anche tra le tendenze Primavera 2022, e perché non provarle? Ottenere un risultato perfetto non è affatto difficile.

Le soap brows si realizzano dando ai peli delle sopracciglia un orientamento verso l’alto, lucido e fissato proprio grazie all’uso del sapone (in alternativa una buona cera make-up donerà la stessa definizione, ma con un tocco di morbidezza in più).

Per avere soap brows perfette come quelle di Chiara Ferragni non serve altro che usare uno scovolino con del sapone per pettinare le sopracciglia verso l’alto, fissandole così in modo preciso e curato. Pronte a provare?