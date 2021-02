Sarà anche vero che i diamanti sono i migliori amici di una donna, ma di certo non sono il regalo perfetto per San Valentino. O almeno, non più. Gioielli, ciondoli, braccialetti per questo 2021 faranno posto alle sneakers: soprattutto se sono delle Nike in edizione limitata per la festa degli innamorati.

Le Nike Air Force 1 Low che fanno battere il cuore

I modelli selezionati da Nike per rappresentare l’amore sono due. I primi due sono una rivisitazione in bianco, rosa e rosso delle Air Force 1 Low.

Sulla tomaia sono stati applicati dei ricami che richiamino il giorno di San Valentino: un piccolo cuore come puntino della I di Nike sul tallone, per esempio.

Sulla linguetta del modello per San Valentino è stato aggiunto un bottoncino a clip per nascondere un messaggio speciale per la propria innamorata.

Il secondo modello di AF 1 Low è, invece, interamente bianco: spicca solo un piccolo cuore rosa sul tallone esterno della scarpa e la scritta sul posteriore ricamata in rosso.

Le Nike Air Max per San Valentino

Terzo e ultimo modello, un paio di Air Max 90. Anche in questo caso i colori scelti sono il bianco, il rosso e il rosa. Sulla tongue è presente lo stesso messaggio nascosto, ma in questo caso la suola della scarpa è interamente rosso (invece che rosa, come nelle AF 1 Low).

Nike SB Dunk Low per un cuore morbido

Si chiama Strangelove il quarto modello che propone Nike per San Valentino. Un paio di SB Dunk Low in pelle rosa pallino e velluto bianco. Sui talloni sono ricamati dei teschi-cuore rossi, mentre la suona è rosa trasparente con coriandoli colorati.

Il top: Air Jordan VIII San Valentino

Se poi volete davvero osare, la linea marchiata Nike Jordan vi offre una scarpa davvero unica. Una edizione limitata delle classiche Air Jordan VIII in pregiata pelle scamosciata. “Più rossa di un buquet di rose”, dicono da Nike, ed è vero.

Infatti l’interno è arricchito da una grafica speciale, pieno di boccioli di rosa, e sulla linguetta spicca il simbolo del brand contornato da un cuore rosso.