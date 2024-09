Smetti immediatamente di fare così con le tue piante: forse non lo sai, ma stai rischiando grosso

Chi ha scelto di coltivare delle piante, lo sa bene, gli inconvenienti potrebbero essere dietro l’angolo, capire quali siano le necessità delle coltivazioni è fondamentale. Chi è alle prime armi e si prepara ad avvicinarsi a questo mondo, lo fa con tanta paura perché non sa esattamente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Purtroppo esistono, degli errori che spesso si commettono e che possono rivelarsi dannose per le nostre piante, ma di quali si tratta?

Diciamolo subito, il più delle volte si tratta di pessime abitudini che possono, con il tempo, rovinare e addirittura portare alla morte le nostre piante. Finalmente vi sveleremo di quali si tratta, così da risolvere, o meglio, non commettere più gli stessi errori.

Piante: come prendersene cura al meglio?

Quant’è bello riuscire ad avere un angolo verde in perfetta salute? È l’obiettivo di moltissimi, ma quanta fatica costa? Tantissima. Non si può pensare che basti collocare delle coltivazioni, anche quelle che hanno bisogno di poca luce, in un punto e annaffiarle con frequenza. In realtà, è bene tenere conto di tutte le esigenze delle nostre piante che, in alcune casi, sono diverse.

Purtroppo, la poca esperienza ci può portare a commettere innumerevoli scivoloni. Se ci stiamo avvicinando ora a questo mondo, è bene chiedere parere agli esperti del settore che potranno indicare qual è la strada migliore da percorrere. Iniziamo, però, elencandovi quali sono gli errori che si commettono molto spesso, ma attenzione può capitare anche a chi si occupa di piante ormai da tempo.

Piante gli errori più comuni che si commettono

Ogni pianta richiede cure particolari, bisogna “ascoltare” quali sono le esigenze ed agire. Ci sono, però, tre errori che si tendono a commettere, ma che possono rivelarsi dannosi per le nostre piante, ma di quali si tratta? Quello più diffuso – e molti si ritroveranno in queste parole – è quello di innaffiare abbondantemente. Cosa significa tutto questo? Innaffiare in modo massivo anche le foglie. Questo “innocuo” errore può portare alla morte della pianta, il motivo è semplice: si favorisce lo sviluppo di funghi e batteri. Se lo avete fatto finora, è meglio abbandonare questa pessima abitudine.

Andiamo avanti e parliamo del terreno, questo gioca un ruolo fondamentale, ma c’è chi lo sottovaluta e non aggiunge compost, fattore che non consentirà la crescita della pianta. I nutrienti sono fondamentali e permettono di trattenere l’umidità.

Ultimo, e non per importanza, è l’errore legato all’utilizzo di moltissimi pesticidi chimici. Esagerare e usarli con frequenza potrebbe portare a morte certa la nostra coltivazione, evitare tutto ciò è possibile e vi consigliamo di affidarvi a prodotti naturali.