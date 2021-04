Slippers, le scarpe basse di tendenza per la primavera 2021

Comode, versatili e di tendenza, le slippers sono le scarpe basse che non potete lasciarvi sfuggire questa primavera. Proposte sia dalle maison di moda, una su tutte Gucci, e dai brand low cost, queste scarpe sono perfette sia per la città che per le località di mare. Inoltre, grazie alla loro versatilità sono il modello giusto da indossare sia per una passeggiata in centro che per un aperitivo con le amiche o un evento più elegante e formale. Vi basterà solo scegliere il modello giusto e il gioco sarà fatto.

Slippers: i look più belli

Romantiche e bon ton o semplici e sbarazzine, le slippers si prestano facilmente a diversi outfit. Ecco gli abbinamenti più belli.

Abito corto e slippers con pelo, per un look da passerella

Le slippers, come detto, sono molto versatili e, soprattutto, sono vendute in tantissime varianti. In questo, abbiamo scelto un abbinamento da sogno, proveniente dalla sfilata di Ralph & Russo Womenswear Spring/Summer 2020 durante la Paris Fashion Week. L’abito di paillettes rosa, cortissimo e con dettaglio extra sulle maniche, è sicuramente reso ancora più interessante grazie alle slippers in pelo azzurre. Un abbinamento perfetto per tutte coloro che vogliono indossare abiti appariscenti senza rinunciare alla comodità e, soprattutto, senza prendersi troppo sul serio.

Foto Getty Images | Richard Bord

Jeans e felpa, punta sulla semplicità

Questo modello di scarpe, come abbiamo già detto, si presta davvero a moltissimi abbinamenti. Qui vi consigliamo quello più classico di tutti: jeans e felpa. In particolare, oltre alle slippers aperte sul retro, a dare quel tocco in più ci pensano gli strappi sul jeans, il trench leggero e il dettaglio del fulmine sulla felpa di Alberta Ferretti.

Foto Getty Images | Melodie Jeng

Blazer e leggings corti, due must have di stagione

Per la primavera 2021 nel vostro guardaroba, oltre alle slippers, non possono assolutamente mancare i ciclisti e i blazer colorati. Questi tre capi, insieme, rappresentano l’abbinamento perfetto per la stagione, comodo ma allo stesso tempo super glamour.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Abito romantico con maxi colletto, super di tendenza

Anche qui parliamo di un’altra grande tendenza di quest’anno: il maxi colletto. Ma non solo. Perché anche gli abiti fantasia, in particolare a scacchi, sono un must have per questa stagione. Quindi, come rendere questo outfit ancora più cool? Semplice, indossando una paio di slippers nere, come in foto.

Foto Getty Images | Raimonda Kulikauskiene

Punta tutto sulle slippers colorate, faranno tutto l’outfit

Ovviamente, anche le scarpe possono essere le vere protagoniste del look. In particolare, oltre a scegliere capi di tendenza, come la camicia bicolor con maxi colletto o i pantaloncini ampi in pelle, il suggerimento è quello di puntare su slippers iper colorate che diano quel tocco in più di colore che serve al vostro outfit per essere davvero unico.