Skunk hair sono la tendenza più rock per i capelli che ameremo nel 2022 in ogni declinazione! Il bicolore torna sulle chiome con la prepotenza di un’onda rock, per una carica di energia che non vorremo più toglierci dalla testa. È il look che Miley Cyrus ci ha mostrato nel 2021 e che detta la moda tra i grandi trend dal retrogusto anni ’90 da cui lasciarsi assolutamente ispirare…

Capelli bicolore: nel 2022 la tendenza è Skunk hair!

Miley Cyrus li adora, e noi con lei! Gli Skunk hair, i capelli bicolore, tornano di moda e si impongono tra le tendenze del momento per tradursi nell’idea più punk rock che abbiamo per la testa!

La star ha scelto un platino vs black davvero d’impatto, e le celebrities vanno pazze per questo look ad alto contrasto che non passa inosservato!

Una strepitosa declinazione? Nero e rosso incandescente per un effetto da urlo che travolge lo sguardo!

Per un look ancora più audace, il verde è il tocco perfetto, irresistibile su tagli medi o corti…