Attenuare le rughe d’espressione con un’adeguata skincare

Le rughe d’espressione, che solcano il viso, portano a un inevitabile cambiamento del viso con il passare degli anni, modificando le linee e la definizione del volto.

Correre ai ripari tardivamente è un errore che possiamo evitare adottando una skincare mirata già in giovane età.

Una dieta salutare, la scelta di uno stile di vita sano, e l’uso, un’adeguata beauty routine, focalizzata su detersione, idratazione, nutrimento e sull’immancabile utilizzo di un prezioso siero anti età.

A che cosa serve il siero viso?

Quello svolto dal siero è un ruolo di fondamentale importanza. Grazie alla formula ricca di principi attivi concentrati di cui gode, il siero produce benefici diretti sulla pelle, stimola l’epidermide, offre un supporto rivitalizzate e svolge una specifica azione antinvecchiamento.

Inserito in modo corretto nella skincare routine, il siero è complementare alla crema che scegliamo di utilizzare quotidianamente. A trarre maggiori vantaggi dall’uso del siero sono soprattutto le pelli più mature, insieme a quelle che hanno particolari esigenze, magari perché sottoposte a un intenso stress.

Il siero va applicato sulla pelle perfettamente detersa del viso e del collo, prima di stendere la crema viso giorno o notte.

Ginnastica facciale per combattere le rughe d’espressione

Per combattere le rughe d’espressione la soluzione è a portata di mano. La sinergia fra cosmesi e ginnastica facciale può offrire risultati entusiasmanti, e una soluzione perfetta per ridare tono e compattezza al viso.

Anche i muscoli del viso, al pari di quelli di ogni altra area del corpo, devono essere tenuti in costante allenamento, per godere di una pelle tonica ed elastica.

La ginnastica facciale è un toccasana per prevenire e limitare l’incedere delle rughe d’espressione sulla fronte, attorno agli occhi e alla bocca.

Non resta che procedere tutti i giorni con una serie di massaggi circolari, tendere le parti del viso mantenendole in quella posizione per poi rilassarle.

Limitare lo stress, una soluzione efficace per proteggere la pelle

La pelle del viso deve essere protetta anche dallo stress. Per un’epidermide dall’aspetto sano e di bell’aspetto, è bene preservarla dallo smog, dall’eccessiva esposizione ai raggi del sole, e soprattutto dal fumo, che nuoce gravemente.

Una vita serena incide positivamente sulla pelle. Essere felici, sorridere spesso, concedersi i giusti momenti di relax, prendersi cura di sé, e soprattutto pensare in maniera positiva, è un valido aiuto per la nostra pelle. Il giusto approccio alla vita consente alla pelle di restare in salute e di combattere con forza l’incedere delle rughe.