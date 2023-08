Skincare, meglio prima e dopo la doccia: la routine per una pelle perfetta

Se anche voi sognate una pelle perfetta, oggi vi sveliamo se la skincare deve essere fatta prima o dopo la doccia

Ognuna di noi sogna una pelle perfetta, tante donne nell’arco della propria vita hanno provato diverse creme e prodotti prima di trovare quelli giusti e quindi adatti alla loro pelle, tante di noi però possono fare degli errori e sbagliare la skincare quotidiana del corpo (la quale è differente da quella del viso). Nasce però un dubbio che riguarda la beauty routine quotidiana, quest’ultima deve essere fatta prima o dopo la doccia?

In merito a tale quesito bisogna specificare che anche la cronologia della skincare è fondamentale, seguire ogni passaggio step by step di una routine corretta e costante può risultare un beneficio per la nostra pelle, oltre a ciò anche i prodotti che scegliamo sono di massima importanza (la marca per esempio e le composizioni con cui viene fatta), ma qual è la corretta sequenza: prima o dopo la doccia?

skincare: prima e dopo la doccia

La skincare è anche un momento da dedicare a noi stesse e godersi un momento di relax distaccandosi dalla vita frenetica di tutti i giorni, una delle cose fondamentali da adottare prima della doccia è quella che concerne il prodotto con cui ci laviamo, alcune prediligono un prodotto dalla consistenza molto cremosa altre invece molto leggera.

una cosa fondamentale da fare prima della doccia (almeno due volte a settimana) è il famoso scrub che rigenera la pelle e toglie le cellule morte. E dopo la doccia cosa bisogna fare? il post doccia deve essere caratterizzato dal trattamento di creme idratanti meglio ancora se si utilizza un burro corpo, importante è che si scelgano dalla consistenza buona che non va ad ungere la pelle ma che invece questa vada ad assorbirla del tutto, o ancora meglio utilizzare gli oli naturali utili anche per il viso e per i capelli.

Altro importante suggerimento è quello di non lavare il viso sotto la doccia poiché quest’ultima risulta essere più delicata rispetto alla pelle del corpo, il getto della doccia non può giovare in modo positivo sulla pelle del proprio volto, quest’ultima necessita di altri trattamenti e tutt’altri tipi di prodotto che ovviamente possono variare in base alla tipologia delle imperfezioni, dunque alla pelle che può essere grassa, secca o mista. Di conseguenza non bisogna utilizzare i trattamenti che sono esclusivamente destinati alla pelle del corpo e quindi non al viso.