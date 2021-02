La lista dei siti inutili (ma divertenti) per non annoiarsi

In questo periodo, nonostante qualche libertà in più, è facile passare molto tempo a casa. Complice lo smart working, è sempre più difficile abbandonare il pigiamo per dedicarsi ad attività all’aperto o a sedute di shopping con le amiche. Internet è un luogo incredibile e molto spesso ci regala delle perle incredibili.

Esistono infatti tantissimi siti davvero curiosi e anche piuttosto assurdi, che alla maggior parte delle persone risulteranno anche totalmente inutili. Nonostante questo, possono rappresentare un modo per svagarsi e, perché no, farsi anche una bella risata.

I 10 siti più inutili (e divertenti) che potrete trovare su internet

Nooooo.com, per gli amanti di Star Wars

Su questo sito avete la possibilità di premere un bottone che fa partire il celebre “Nooooo” di una delle scene più famose di Star Wars, film cult di George Lucas. Se vi dovesse piacere, esiste anche un’applicazione gratuita per smartphone.

Carta, forbice, sasso

Vi ricordate il gioco che si faceva da bambini, dove dovevate scegliere carta, forbice o sasso e potevate giocare all’infinito prima di vincere o perdere? Ecco, questo sito vi permetterà di giocarci ancora, ma su internet.

Questo sito genera volti di persone… che non esistono

Ogni volta che aprirete This Person Doesnt’ Exit vi apparirà il volto di una persona che in realtà non esiste.

The Secret Door, per viaggiare stando seduti sul divano di casa

Grazie a questo sito ogni utente, semplicemente cliccando sulla porta che gli apparirà nella schermata principale, potrà intraprendere un viaggio virtuale in luoghi casuali. Potrete così passare dal divano ad una qualsiasi città del mondo senza muovervi da casa.

100 Days Project

Questo sito internet in realtà è molto meno inutile di quanto possa sembrare. Infatti, 100 Days Project vi permetterà di decidere di fare una cosa, una qualsiasi, e di continuare a farla per 100 giorni. Potrete inoltre condividerla con tutta la sua community.

Turnyournameintoface, il sito per trasformare il tuo nome in una faccia

Questo sito vi dà la possibilità di trasformare il vostro nome in una faccia. Ad ogni lettera, infatti, sarà assegnato un simbolo e la loro somma vi farà ottenere il disegno del vostro volto. Da provare per vedere cosa viene fuori.

Freerice, quiz per beneficienza

Anche questo sito non è del tutto inutile, anzi. Infatti, Freerice è il gioco che sostiene il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.

Qui vi verranno proposte una serie di domande e per ogni risposta corretta il sito donerà automaticamente 10 chicchi di riso al WFP. Tutto, grazie alle inserzioni web.

Do Nothing for 2 minutes

Vi è mai capitato di aver bisogno di prendervi due minuti cronometrati in cui non fate assolutamente nulla? Se la risposta è sì, questo sito fa per voi. Su questa pagina troverete un conto alla rovescia, di 2 minuti, che vi potrà tornare più utile di quanto pensiate nel caso in cui abbiate bisogno di fare delle piccole pause dal lavoro o dallo studio.

You Feel Asleep Watching a DVD

Sarà capitato anche a voi di addormentarvi nel bel mezzo di un film e risvegliarvi con i titoli di coda. Ecco, questo sito ripropone esattamente questa situazione. Qui è possibile scegliere tra 12 film e ascoltare la musica che fa da colonna sonora ai titoli di coda.

Blank Slate

Blank Slate potrebbe vincere il premio di sito più inutile, ma in realtà potrebbe rivelarsi anche tutto il contrario. Una volta entrati vi apparirà una semplice pagina bianca, che potrete utilizzare per scrivere ciò che più vi pare, dalla lista della spesa agli appunti delle lezioni.