Single d’oro, la classifica: ora c’è anche Valentina Ferragni

Il 2022 è davvero l’anno dei single d’oro! Nella classifica italiana dei vip “scapoli e felici” spunta anche la sorella di Chiara Ferragni, Valentina, fresca di (clamorosa) rottura con Luca Vezil. La crisi era nell’aria, ma ora possiamo dirvi che…

Anche Valentina Ferragni tra i single d’oro del 2022…

Foto Instagram | @lucavezil

Valentina Ferragni tra i single dorati del 2022, un anno particolarmente intenso sul fronte delle cronache rosa in materia di rotture… d’amore! La sorella della celebre fashion blogger, dopo le voci che la davano in crisi con Luca Vezil, avrebbe confermato la fine della relazione.

In testa alla classifica dei single d’oro dell’anno c’è senza dubbio Ilary Blasi, separatasi da Francesco Totti dopo una favola d’amore lunga e apparentemente intramontabile. Ma tant’è, anche i ricchi piangono (forse)…

E che dire della splendida Michelle Hunziker? Dopo l’addio a Tomaso Trussardi e il flirt con l’ex gieffino sardo Giovanni Angiolini, la conduttrice torna single e ne va fiera…

Rottura fragorosa anche per Alessia Marcuzzi, entrata nella classifica delle reginette single dello spettacolo italiano alla fine dell’estate insieme a un’altra famosa della tv: Stefania Orlando. Dulcis (o no?) in fundo, la decisione di Wanda Nara che, dopo mesi di infuocati tira e molla e presunti tradimenti subiti dal marito, avrebbe cambiato rotta lasciandosi alle spalle Mauro Icardi e i suoi mea culpa…