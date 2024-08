Simona Ventura, tutta la verità sulla prima notte di nozze: “Ci siamo sentiti male”

Le parole di Simona Ventura sulla prima notte di nozze hanno allarmato i suoi fan. I due hanno accusato un malore. Da poco sposata con il giornalista Giovanni Terzi, la conduttrice ha voluto svelare alcuni dettagli in merito alla sua luna di miele. Purtroppo per i due, hanno accusato un malore mentre si trovavano sul … Leggi tutto

Da poco sposata con il giornalista Giovanni Terzi, la conduttrice ha voluto svelare alcuni dettagli in merito alla sua luna di miele. Purtroppo per i due, hanno accusato un malore mentre si trovavano sul luogo prescelto e ciò ha messo subito in allarme i suoi tanti fan.

La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” in un luogo stupendo, ossia il Grand Hotel di Rimini, appena un mese fa circa (il 6 luglio). Dopodiché, però, hanno deciso di rimanere in Italia per poter svolgere la loro luna di miele, ma trascorrendo il tempo a bordo di una splendida nave da crociera.

I due hanno visitato i luoghi più suggestivi di tutto lo stivale, giacché il nostro territorio è in grado di poter regalare a chiunque delle emozioni incredibili. “Ci siamo spostati per il Mediterraneo, raggiungendo dei luoghi a dir poco meravigliosi”, ha affermato la donna durante un’intervista rilasciata alla testata Il Messaggero. Per loro, però, non è stata una vacanza tutta rose e fiori, visto che si sono sentiti male per un motivo ben preciso.

Simona Ventura svela i dettagli della sua luna di miele

Inizialmente, sembrava girare tutto per il verso giusto, ma ciò che è successo dopo ha rischiato di minare uno dei momenti più belli della vita di coppia dei due. “Siamo partiti da Napoli, ma poi ci siamo sentiti male per via del tanto stress affrontato durante quei giorni di tanta felicità, ma anche convulsi”, ha detto Simona Ventura.

Dopo una dormita rigenerante, però, sembra sia passato tutto e a confermarlo è stata ancora la conduttrice durante l’intervista rilasciata al Messaggero. “Fortunatamente, poi, la luna di miele è continuata nel migliore dei modi, proprio come questa estate magnifica che stiamo attraversando, la quale sembra non avere mai fine”, ha dichiarato la conduttrice.

Infine, ha voluto dedicare delle parole verso i suoi figli e a come hanno affrontato il nuovo matrimonio. Infatti, Simona Ventura ha avuto due figli con Stefano Bettarini, durante il primo matrimonio che ha avuto una durata di 10 anni, dal 1998 al 2008. “I nostri figli stanno bene e, ora, siamo anche arrivati al quinto anno del bel festival La Terrazza della Dolce Vita”, il quale si concluderà l’11 agosto.