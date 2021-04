Buon compleanno a Simona Ventura, una delle conduttrici più amate dagli italiani (oltre che uno dei volti più noti della televisione) che oggi compie 56 anni.

Per celebrare questo giorno speciale abbiamo deciso di riproporvi alcuni dei suoi look più iconici. Scopriamoli insieme.

I look più iconici della super Simona Ventura

Dopo il suo esordio in tv negli anni ’80, la carriera di Simona Ventura è stata una continua ascesa. Ha condotto decine e decine di programmi, sia per le reti Mediaset che per la Rai, arrivando anche alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2004.

Super Simo è sempre freschissima e piena di energia. Proprio ieri l’abbiamo vista al timone del suo nuovo show Game of Games su Rai 2, un remake tutto italiano dello show a premi di Elle De Generes.

Festeggiamo allora i suoi spumeggianti 53 anni ripercorrendo i look più memorabili sfoggiati nel corso della carriera.

Completo maschile rosa pallido

Simona Ventura ha una vera e propria passione per i completi con blazer e pantaloni abbinati. Nel corso della sua carriera infatti l’abbiamo vista sfoggiare completi nelle più svariate forme e varianti di colori.

In questo caso super Simo ha abbinato a un completo rosa antico con dettagli in morbido velluto, un top nero dallo scollo a cuore che riprende le scarpe, a loro volta nere e di velluto.

L’intramontabile total black

Altro completo, altro colore. Questa volta nella super classica variante nera, sempre estremamente elegante e di classe.

Al completo nero con i pantaloni leggermente a campana, quindi appena svasati sul fondo, Simona Ventura ha scelto di abbinare un top dallo scollo a V super profondo.

Per completare il look, e aggiungere un tocco di colore, la conduttrice più amata di casa nostra ha scelto di indossare della scarpe rosse, riprendendo il colore anche nella borsa.

Non c’è che dire, Simona Ventura non ne sbaglia mai una!

Tuta rosso acceso

Simona Ventura è sempre al passo con i tempi. In occasione della mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, super Simo ha indossato una meravigliosa tuta rosso acceso (colore che sappiamo sarà un super trend di questa primavera 2021).

A questo magnifico pezzo unico la conduttrice ha abbinato gioielli, scarpe e pochette color argento.

Total look avorio

Lo abbiamo detto, Simona Ventura adora i completi. In questo caso la nostra conduttrice preferita ha optato per un total look avorio.

In questo caso quindi ha abbinato a giacca e pantaloni una blusa che riprende esattamente la stessa punta di colore del completo.

Per concludere, l’outfit ha indossato delle scarpe spuntate color rosa antico cui ha abbinato clutch e occhiali da sole neri.

Completo vellutato e satinato

Concludiamo con un look in cui Simona Ventura ha dato sfoggio a tutto il suo estro. Completo satinato e vellutato nero, a cui ha abbinato un top dallo scollo profondo sempre nero.

Per completare il tutto, décolleté nere con dettaglio panna e borsa color petrolio.