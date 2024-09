Si possono mangiare i funghi in gravidanza? Cosa sapere per non correre rischi

Tante donne in gravidanza hanno dei dubbi sui funghi. Si chiedono se possono mangiarli ancora. Ecco come stanno davvero le cose.

Quando una donna scopre di essere incinta deve apportare delle modifiche sostanziali alla propria dieta. Alcuni alimenti, infatti, non sono compatibili con la gravidanza. Rischiano di nuocere al bambino e di provocare gravissime conseguenze. Alcune persone pensano di poter fare qualche eccezione, ma sarebbe meglio attenersi al piano alimentare fornito dal ginecologo.

C’è un cibo che, ad oggi, suscita ancora tanti dubbi. Si tratta dei funghi. C’è chi ha ammesso di averli consumati tranquillamente durante la gravidanza e chi, al contrario, ha preferito sostituirli con alimenti diversi. Anche gli specialisti, spesso, forniscono pareri contrastanti. Non è facile fare luce sull’argomento. In generale, però, è possibile individuare delle linee guida da seguire.

Mangiare funghi in gravidanza: ecco come evitare rischi

I funghi sono un alimento prezioso per l’organismo. Contengono un numero non indifferente di proteine e fibre. Regolano il buon funzionamento del sistema gastro-intestinale e favoriscono l’azione del sistema immunitario. Sono utili per combattere le infiammazioni e per combattere l’ipertensione. Molte donne si chiedono se possono godere di tutti questi benefici anche in gravidanza.

L’argomento è complesso e solleva numerosi interrogativi. I funghi assorbono tutte gli elementi nocivi presenti nell’ambiente circostante. Possono essere paragonati a delle spugne e, di conseguenza, il loro consumo può in incidere negativamente sul fegato. È un aspetto che non deve essere assolutamente sottovalutato, soprattutto se si hanno problemi all’organo in questione, allo stomaco o all’intestino.

Il problema principale dei funghi risiede nella loro possibile tossicità. Ci sono individui che amano recarsi nei boschi per raccoglierli e cucinarli. Gli errori, tuttavia, sono sempre possibili. Anche i più esperti rischiano di confondersi e di mangiare una specie velenosa. Una donna incinta, che subisce tale avvelenamento, potrebbe perdere il bambino. Per questo motivo, dovrebbe evitare di consumare prodotti non controllati.

Una valida opzione è quello di acquistarli nei supermercati. Prima di essere immessi sul marcato, infatti, vengono sottoposti a verifiche accurate. Inoltre, su ogni confezione, c’è un’etichetta apposita con i dati dell’alimento e la provenienza. Le conserve di funghi fatte in casa, poi, sono assolutamente da evitare. Il pericolo principale è dato dal botulino, un batterio aggressivo, capace di causare anche la morte.

La mossa più sensata è quella di rivolgersi al proprio medico di riferimento. Lo specialista, basandosi anche sullo stato di salute della paziente e del feto, potrà offrire i suggerimenti più giusti. Mai ricorrere al fai da te o a consigli provenienti da amici, parenti e conoscenti. Per esempio, secondo una vecchia leggenda metropolitana, fumare poco in gravidanza è permesso. In realtà, si tratta di un’informazione assolutamente falsa.