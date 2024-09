Si chiama insalata pantesca e in Sicilia non manca mai: ci metti le patate e lo sgombro, è deliziosa

Nelle stagioni calde ci vogliono piatti freddi che siano al tempo stesso nutrienti e saporiti. La cucina siciliana ha una ricetta tipica, ormai diventata storica, che affascina chiunque assaggi questo piatto.

Si tratta dell’insalata pantesca, classico piatto che proviene da Pantelleria, da cui prende il nome, ma è diffuso ovviamente in tutta la Sicilia e oltre. Lo si può definire come un tripudio di profumi e aromi mediterranei.

La preparazione è semplicissima e super rapida: in poche mosse riusciremo a compore un’insalata saporita e invitante. Gli ingredienti sono pochi, ma devono essere quelli giusti. In questa versione, che è la tradizionale, è presente lo sgombro, alimento ricco sotto il profilo nutrizionale e del gusto.

Insalata pantesca: il piatto unico ricco di nutrimento e gusto

L’insalata pantesca è una tipica ricetta siciliana a base di patate, ingrediente principale e imprescindibile. Non possono mancare neanche i pomodori e i capperi, e poi c’è lo sgombro sott’olio ad arricchirla e impreziosirla.

Il condimento è con olio, basilico e origano: un mix profumato e perfettamente abbinato che avvolge tutti gli ingredienti in una combinazione divina. Le dosi di questa ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

4 patate

4 sgombri sott’olio

8 pomodori

Olive q.b.

1 cipolla rossa

1 cucchiaio di capperi sotto sale

Verdura mista per insalata q.b.

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Basilico q.b.

Origano q.b.

Preparazione

La prima operazione da fare è pelare le patate e tagliarle a fettine o a pezzi di dimensione medio –piccola.

Poi lessare le patate in abbondante acqua per circa 20 minuti, fino a quando sono morbide ma non eccessivamente.

Quando sono pronte, lasciarle raffreddare dopo averle scolate e metterle in un'insalatiera.

Aggiungere i pomodori, lavati e tagliati in pezzi, la cipolla rossa tagliata a rondelle e una manciata di olive (vanno bene le greche, ma anche altri tipi a piacere).

Unire anche il cucchiaio di capperi dissalati e gli sgombri dopo averli accuratamente sgocciolati dall'olio di conservazione.

A questo punto l'insalata pantesca può dirsi già formata. Non rimane altro da fare che aggiungere il condimento.

Salare e versare quanto basta di olio. Completare con una generosa manciata di origano e alcune foglioline di basilico fresco.

Mescolare per amalgamare bene tutti gli ingredienti e tenere in frigorifero fino al momento di servire.

Consigli

L’insalata pantesca è davvero ottima anche da portare in giro in una pratica lunch box, a lavoro o per un pic nic. Si conserva bene in frigorifero per 1 giorno circa. Assolutamente da preparare e da provare!