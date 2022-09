Shuffles, l’app di Pinterest per i collage: come funziona e come farsi invitare

Stufa dei soliti scatti social? Se anche tu vorresti dare movimento, energia e colore alle tue foto, ma non sai da dove partire, Shuffles è l’app di Pinterest per i collage che fa per te. Come funziona e come fare un collage perfetto? Scopriamolo insieme…

Cos’è Shuffles e come funziona l’app di Pinteres per i collage

Con Shuffles i collage per il web prendono nuova vita e si trasformano in vere e proprie opere d’arte! L’app di Pinterest per i collage è un portento e permette di creare velocemente magnifici collage da condividere sui social.

Pensata per realizzare fantastiche armonie di scatti con la possibilità di usare anche straordinarie animazioni, l’app iOS ti permetterà di proporre al tuo pubblico online immagini con effetti sempre nuovi e divertenti, per dare un calcio definitivo alla noia delle solite istantanee e dei soliti selfie!

Potrai ritagliare oggetti dalle foto per poi inserirli nei tuoi collage, e funziona in modo semplice e intuitvo. Il tuo collage potrà essere salvato sul tuo dispositivo, condiviso via sms o WhatsApp con gli amici oppure pubblicato in una community dedicata utilizzando gli hashtag… Ma si può usare solo su invito, almeno per ora. Come farsi invitare? Basta conoscere un utente Shuffles, ottenere un codice che ti permetterà l’accesso e… il gioco è fatto!