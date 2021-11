Ci hanno fatto sognare un amore così grande sulle note della caliente Senorita in un videoclip da centinaia di milioni di visualizzazioni nel mondo, e ora ci lasciano così… o peggio, si lasciano così! È finita tra i cantanti Shawn Mendes e Camila Cabello, il cui amore sarebbe giunto al capolinea dopo 2 anni spezzando il cuore dei fan (e forse le loro reciproche aspettative). Che fosse una storia da favola lo si era capito dai primi battiti, ed è anche per questo che l’addio ha il sapore della più cocente sconfitta…

Shawn Mendes e Camila Cabello si lasciano

Dopo averci fatto sognare con 2 anni d’amore da favola, se la coppia che scoppia è una delle più amate e invidiate della musica mondiale non può non fare rumore. Così è per l’addio clamoroso (e spiazzante) tra Shawn Mendes e Camila Cabello, le due star che hanno fatto impazzire milioni di persone nella straordinaria performance in Senorita.

L’amicizia di Shawn Mendes e Camila Cabello è “più forte che mai”, riferisce Nbc, ma non si può dire lo stesso della loro love story. Il 17 novembre, infatti, le popstar hanno confessato di essersi detti addio. Un’amara rivelazione fatta via Instagram con un annuncio: “Ehi ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma il nostro amore reciproco come esseri umani è più forte che mai“. E pensare che tutti aspettavano il matrimonio…