Shawn Mendes e Camila Cabello: matrimonio in arrivo?

Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano! La love story tra i due, amatissima dai fan, è molto chiacchierata e fonti ben informate hanno confermato che le due star del pop mondiale starebbero per compiere il grande passo.

Anche se molti non credevano, inizialmente, in questa storia d’amore, Shawn Mendes e Camila Cabello si sono rivelati tra le coppie vip più affiatate e dolci del panorama musicale mondiale. I due, dopo aver duettato il quello che è un grande successo del 2019, Senorita, hanno cominciato a frequentarsi assiduamente, dando vita ad una relazione amorosa davvero intensa.

A quasi due anni dall’inizio della loro relazione, le due pop star sarebbero pronte a scambiarsi il fatidico “sì” e diventare ufficialmente marito e moglie.

La notizia del matrimonio in tendenza su Twitter

La notizia del matrimonio tra Shawn Mendes e Camila Cabello sarebbe trapelata su Twitter lo scorso 19 gennaio. Una fonte anonima, ma ben informata, avrebbe riferito la notizia attraverso il social network. Le risposte dei fan, tra gioia e meme divertenti, non hanno tardato ad arrivare e il tweet è andato subito in tendenza.

Io e tuttx lx mendesarmy: pic.twitter.com/F3Nahyg21s — vale misses 5sos, liam and shawn|| -5 Bday Calum (@_Nev3rBeAlon3_) January 20, 2021

Wonder racconta anche la relazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello

La relazione tra i due ragazzi, rispettivamente nati nel 1998 e 1997, è perfettamente raccontata in Wonder, documentario disponibile da novembre su Netflix che racconta la storia, intima e profonda, dell’artista americano tra concerti in giro per il mondo e problemi alle corde vocali.

Il documentario lascia ampio spazio, oltre che al racconto dell’ultimo progetto discografico di Shawn Mendes, Wonder, anche alla storia tra il cantante e Camila Cabello.

I due, dopo essersi incontrarti nel camerino di un concerto di Taylor Swift, hanno realizzato insieme, come detto, la hit mondiale Senorita. Da lì in poi sono diventati inseparabili e hanno dato vita ad una bellissima storia d’amore. Presto, questa storia d’amore avrà un primo grande “lieto inizio”, il loro matrimonio.

Ancora non sono arrivate conferme o smentite da parte di Shawn Mendes e Camila Cabello. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire quando i due convoleranno a nozze e se lasceranno trapelare ulteriori dettagli sul loro matrimonio.