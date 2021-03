Mentre prosegue a tappeto la campagna vaccinale negli Stati Uniti, le celebrità di Hollywood diventano i testimonial della campagna vaccinale contro il Covid, invitando i concittadini a fare altrettanto. L’ultima a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 è stata Sharon Stone, la diva di “Basic Instinct”, che ha postato una foto su Instagram, mentre riceve la prima dose del siero. “Ho fatto la prima dose. Prendere un appuntamento è stato facile“, ha scritto l’attrice di Hollywood.

Il messaggio positivo di Sharon Stone e il ricordo del lutto per Covid

Il messaggio di Sharon Stone è stato accolto da migliaia di like e commenti e applaudito da altri volti noti, tra cui l’attrice Andie MacDowell, gli stilisti Roberto Cavalli e Vera Wang, e persino Angela Missoni. La carica del messaggio di Sharon Stone si carica di ulteriore significato se si pensa che l’attrice ha perso la nonna lo scorso anno a causa del Covid e che anche sua sorella e il marito hanno dovuto lottare strenuamente contro il Covid. “Mia nonna è morta di Covid. Mia sorella Kelly e suo marito stanno combattendo per la vita, e mia sorella non sta per niente bene“, aveva scritto Sharon Stone in un post su Instagram l’estate scorsa. Fortunatamente la sorella dell’attrice e il marito si sono ripresi a settembre e adesso godono di buona salute.

Anche Jane Fonda ha ricevuto il vaccino contro il Covid

Ma la diva di Basic Instinct non è la prima e non sarà l’ultima tra le star di Hollywood a dare l’esempio ai suoi concittadini. Nemmeno un mese fa è stata la volta di Jane Fonda, 84 anni, che ha pubblicato su Instagram una sua foto in macchina, con tanto di mascherina e spalla scoperta, mentre riceve la seconda dose del vaccino contro il Covid.

Demi Lovato e la sua lotta contro la disinformazione

Anche Demi Lovato sta portando avanti una significativa campagna di informazione contro le fake news sul vaccino anti Covid. Benché non ancora vaccinata, vista la sua giovane età, Demi Lovato ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con una felpa con su scritto “Pro Vaxxer” in sostegno alla campagna vaccinale.

