Cos’è il tumore fibroide che ha colpito Sharon Stone

Sharon Stone ha scoperto di avere un “grosso tumore fibroide“, malattia di cui ha parlato dandone notizia per prima sui social. Di cosa si tratta esattamente? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diagnosi ricevuta dalla star di Basic Instinct…

Sharon Stone ha “un grosso tumore fibroide”: cos’è

Foto Shutterstock | DFree – Sharon Stone

Sharon Stone lo avrebbe scoperto all’età di 64 anni, e dopo una diagnosi errata: l’attrice più amata di Hollywood ha rivelato di essere affetta da un “grosso tumore fibroide” che necessita intervento immediato per l’asportazione, ma nonostante il nome spaventoso usato per descrivere la sua condizione, si tratta di una forma benigna.

La diva ha esortato le donne a “chiedere un ulteriore parere medico” e a non fermarsi al primo responso, cosa che a lei avrebbe permesso di scovare la malattia così da sottoporsi all’operazione che impedirà una evoluzione pericolosa.

L’attrice sarà operata e per una malattia che si chiama comunemente fibroma. A seconda delle dimensioni e degli organi che tocca, può causare importanti complicazioni e nel suo caso va subito rimosso.

Il termine fibroma (qui sintomi e tipologie) si usa spesso per indicare tumori benigni dell’utero e si tratta di patologie ginecologiche diffuse che possono colpire anche strutture vicine, dalle tube alle ovaie. Sharon Stone non ha precisato la sede in cui le sarebbe stato individuato.

I fibromi uterini possono essere singoli o multipli, spiegano gli esperti di Humanitas, e sono neoformazioni solide benigne che originano dal tessuto muscolare.

Le dimensioni di queste formazioni benigne possono variare notevolmente, partendo da pochi millimetri fino a una grandezza che puà raggiungere quella di un’anguria.

Per quanto riguarda i sintomi, questi sono differenti a seconda della localizzazione della formazione. Spesso, infatti, fibromi di grosse dimensioni sono asintomatici se in sede che non consente di manifestare sintomatologie importanti.

Altre volte, invece, può essere un fibroma di piccole dimensioni a creare un quadro di sintomi più severi se collocato, ad esempio, all’interno della cavità endometriale. Tra i più frequenti si riscontrano mestruazioni abbondanti, dismenorrea, dolore durante i rapporti e sensazione di peso a carico dell’addome.