Nuovo dramma per Sharon Stone: "Pregate per mia madre"

Sharon Stone vive un nuovo dramma familiare, pochi mesi dopo la morte sconvolgente dell’adorato nipotino River William Stone, figlio di suo fratello scomparso prematuramente ad agosto a poche settimane dal primo compleanno. La star ha pubblicato un appello alla preghiera su Instagram, stavolta per la madre colpita da un ictus.

La madre di Sharon Stone colpita da un ictus

“Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia madre, che stanotte ha avuto un altro ictus acuto“. Questo il breve appello ai follower di tutto il mondo da Sharon Stone, colpita da un altro dramma in famiglia dopo il lutto per il nipotino di 11 mesi.

È un momento terribile nella vita della star di Hollywood, 63 anni, funestata da pagine di grande dolore negli ultimi mesi.

Dorothy Marie Stone, origini irlandesi, ha 87 anni e avrebbe avuto un nuovo grave malore. Il 30 agosto scorso, la scomparsa sconvolgente del nipotino River William Stone, nato l’8 settembre 2020 e morto a ridosso del suo primo compleanno a causa di un’insufficienza multiorgano.

Anche l’attrice, nel 2001, ebbe un ictus di cui ha parlato nel suo libro The Beauty of Living Twice. Dopo un grave aneurisma, Sharon Stone fu ricoverata d’urgenza e sottoposta a un intervento chirurgico.