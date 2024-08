Shampoo vegano, finalmente la svolta decisiva: ecco quali sono le differenze con quelli classici

La cura dei capelli passa dall’effettuare un buon lavaggio e ovviamente anche dai prodotti utilizzati per farlo. È molto importante scegliere un buono shampoo, che sia fatto senza elementi aggressivi e nocivi e di una tipologia consona al proprio tipo di capello. Negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso in commercio gli shampoo vegani. Sono certamente espressione di una filosofia di vita che si esplica nel campo dell’alimentazione, quella vegana appunto, e che è ampiamente diffusa.

In cosa consistono effettivamente gli shampoo vegani e quali sono le differenze con quelli classici a cui si era abituati prima della loro introduzione? Gli elementi peculiari sono diversi ed è importante conoscere le caratteristiche proprie di questi prodotti per poter fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto.

Caratteristiche degli shampoo vegani e differenze con i tradizionali

L’elemento che rende questi shampoo degni dell’etichetta vegana è che non sono realizzati con ingredienti di origine animale. In questo modo rispettano i principi etici alla base del movimento vegano. Uno shampoo vegano è quindi composto da ingredienti vegetali e sintetici. Gli shampoo tradizionali, invece, generalmente contengono elementi come miele, lanolina, cheratina animale, o altri derivati. In quelli vegani non è presente niente di tutto questo.

Al posto di questi ingredienti vengono utilizzati oli essenziali, estratti di piante e burri vegetali. L’obiettivo è, ovviamente, sempre garantire un’ottima ed efficace pulizia dei capelli e del cuoio capelluto rispettandone la struttura. Alla salvaguardia dell’ambiente si affianca la ricerca di benefici che si ottengono sempre escludendo anche sostanze nocive, oltre ai derivati animali.

Gli shampoo vegani hanno formule prevalentemente neutre e delicate, sono spesso preferiti da chi è ipersensibile o allergico ai prodotti classici, al di là di una scelta etica di stampo vegano. La domanda sempre crescente di prodotti vegani, che si è sviluppata negli ultimi anni, ha fatto sì che fosse approfondito e ampliato il campo di tali prodotti per capelli. Dalle prime basilari formulazioni si è passati ad una gamma molto più vasta di shampoo specifici per ogni esigenza.

Tra i vantaggi della scelta di shampoo vegani c’è la maggior sostenibilità ambientale di formulazioni che non utilizzano pesticidi e fertilizzanti chimici. Spesso, inoltre, sono contenuti in contenitori biodegradabili e in imballaggi ecologici, per un rispetto a tutto tondo dell’ambiente. Per tutta questa serie di fattori possono risultare, così, decisamente più delicati e quindi meno aggressivi, privi di solfati, parabeni e siliconi, favorendo crescita, sviluppo e mantenimento di una bella chioma con più facilità.