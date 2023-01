Shakira, la canzone contro Piqué è oro: quanto ha guadagnato

“Le donne non piangono, le donne fatturano“, dice Shakira in un verso della sua canzone contro Piqué che vale oro. E sembra proprio di sentirla canticchiare (e ridere) così mentre conta gli zeri che si sommano al suo patrimonio da capogiro. I guadagni del singolo con cui ha affondato l’ex marito, reo di averla tradita con una giovincella di 20 anni più giovane, sarebbero impressionanti già dal primo weekend…

Quanto ha guadagnato Shakira con il brano contro Piqué

Foto Instagram | @shakira – Shakira

Pare che la popstar colombiana stia davvero incassando parecchio alla luce delle vendite stellari del singolo Music Sessions #53, considerato che in pochissime ore ha ottenuto oltre 120 milioni di visualizzazioni su YouTube diventando virale tra radio e social.

Si tratta di una delle canzoni più ascoltate su Spotify e Amazon Music, complice la ciliegina del gossip (esplosivo) che fa da sfondo alle note di questa hit…

La canzone di Shakira contro Piqué e la sua giovanissima compagna Clara Chia Marti è diventata un vero e proprio inno alla rinascita di tutte le donne tradite nel mondo.

Schiaffoni sonori, è il caso di dirlo, arrivano per l’ex marito e l’amante dai versi del brano che l’artista ha realizzato in collaborazione con Bizarrap, nome d’arte di Gonzalo Julián Conde, DJ e produttore discografico argentino noto per le sue “BZRP Music Sessions” con altri cantanti.

Poprio la BZRP Music Sessions #53 con Shakira, che ovviamente ha scritto il testo, ha fatto il giro del web finendo per infiammare il gossip e suscitare la reazione di Gerard Piqué (accusato di aver cambiato “un Rolex con un Casio”, si è mostrato con quest’ultimo in bella vista).

Era facilmente intuibile che i guadagni di questa mossa artistica, dietro cui si cela una rivincita personale coi fiocchi, per Shakira fossero pazzeschi, anche se non ci sarebbero molte certezze sulle reali somme incassate.

Ebbene, fioccano stime e sono delle più rosee per le tasche della popstar: stando a quanto riportato dal format spagnolo El Programa de Ana Rosa, nei primi quattro giorni di streaming, Shakira avrebbe intascato qualcosa come una cifra record di oltre 2 milioni e mezzo di dollari.

Altro che cornuta e mazziata… Shakira e Piqué sono entrati a pieno titolo tra i protagonisti dei divorzi vip più eclatanti di sempre e al momento a guadagnarci di più è proprio lei!