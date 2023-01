Shakira affonda Piqué con una frecciatina nella sua canzone

C’è una cosa che spesso neppure le celebrities perdonano: il tradimento. Lo sa bene Piqué, destinatario di una frecciatina velenosissima di Shakira che, in una sua canzone, lancia il sasso contro di lui e la nuova fiamma dopo la clamorosa fine della loro storia… Di cosa si tratta? Te lo diciamo subito!

Shakira: per affondare il tuo ex basta una canzone…

Foto Instagram | @shakira – Shakira

La fine della favola d’amore tra Shakira e Piqué sembrava ormai morta e sepolta, ma qualcosa torna alla ribalta e il veleno scorre tra le note di un pentagramma. La cantante ha deciso di non usare le vie tradizionali per far arrivare il suo messaggio all’ex e alla nuova compagna, sigillando la sua freccia al veleno in un brano in cui tira in ballo un riferimento “wow” alla questione del tradimento.

Il motivo della loro separazione nella storica coppia risiederebbe nelle scappatelle di lui, e ora l’artista, da sempre chiusa nel silenzio sul suo ex e l’amante, ha deciso di aprire le porte sul suo dolore ma senza rinunciare all’ironia.

Nel suo nuovo singolo Shakira asfalta Piqué in appena 3 minuti, sottolineando la storia di qualcuno che “ha scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio“… Ogni riferimento non è puramente casuale e sembra riportarci alla mente un altro livido strappo sentimentale ma dall’altra parte dell’Oceano, qui da noi in Italia, dove gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti sono entrati a pieno titolo tra i protagonisti dei divorzi vip più eclatanti e costosi di sempre!

Anche se la popstar non pronuncia mai il nome del destinatario delle sue freccie al veleno, la stoccata pare proprio rivolta all’ex marito Gerard Piqué e alla nuova fidanzata Clara Chia Marti, che ha oltre 20 anni in meno di Shakira.

Tra tutti i commenti e i like che continuano ad affollarsi sotto il videoclip della canzone dell’artista spicca quello di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che ha abbondato con 5 emoj con il simbolo del fuoco. La sintesi di una questione davvero esplosiva e incandescente che ora sembra avere un sigillo finale con la parola fine… scritta ovviamente dalla nostra beniamina, che si riprende il sorriso dopo la sofferenza!