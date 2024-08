Sgusciare le uova in un secondo: questo è il trucco più folle (ma funziona)

Le uova sode sono buonissime da gustare. Tante persone non riescono proprio a farne a meno. È il loro ottimo sapore a renderle tanto speciali. Inoltre, sono versatili e possono essere combinate con i piatti più disparati. Purtroppo, in buona parte dei casi, durante la rimozione del guscio, si può andare incontro a numerose difficoltà. Il processo non è fluido, ma lento e segmentato.

Si rischia di rimuovere parte dell’alimento e di ‘danneggiare’ anche l’aspetto estetico dell’uovo. Per fortuna, c’è una tecnica veloce e funzionale che rivoluzionerà completamente questa procedura. È facile da mettere in pratica e non necessita di particolari strumenti.

Rimuovere velocemente il guscio delle uova sode: la strategia più efficace in cucina

L’uovo è un’alimento essenziale per l’alimentazione di adulti e bambini. Contiene nutrienti indispensabili per la salute. È una fonte inesauribile di vitamina B12, acido folico, proteine e colina. Gli esperti suggeriscono di mangiarle almeno due volte a settimana. La frequenza, tuttavia, può essere variabile. Gli sportivi, per esempio, tendono a consumarne di più. C’è chi opta per una bella frittata e chi preferisce bollire le uova. In questo caso, dopo la cottura, il guscio andrà rimosso manualmente.

Questo processo può apparire lento e noioso. Nella maggior parte dei casi, verranno via anche delle parti commestibili. L’uovo, così, assumerà un aspetto bucherellato e poco gradevole alla vista. Per evitare sprechi, si può provare a mettere in pratica una tecnica veloce e divertente.

La prima cosa da fare è quella di rimuovere il guscio dalle due estremità. Basterà lavorare su una piccola porzione. Dopo aver afferrato saldamente il cibo, bisognerà soffiare in una delle fessure prodotte. Nel giro di pochissimi secondi, l’uovo schizzerà via dal guscio e sarà perfettamente intatto.

Si consiglia di posizionarsi su una superficie vasta e di utilizzare un recipiente per aiutarsi. L’alimento, infatti, potrebbe sfuggure dalle mani e cadere a terra. Può essere utilizzata nella maggior parte delle situazioni. Quando ci sono ospiti, tuttavia, sarebbe meglio evitarla a causa delle potenziali goccioline di saliva.

Sulle principali piattaforme social, sono disponibili diversi tutorial che mostrano esattamente cosa fare. All’inizio, potrà sembrare un po’ strano. Con il passare del tempo, però, diventerà uno tra i trucchetti più amati. Le nonne e le mamme resteranno impressionate dal risultato. È importante non farlo fare ai bambini, soprattutto se molto piccoli. Il loro controllo sull’ispirazione e l’espirazione non è ancora del tutto sviluppato e potrebbe essere piuttosto pericoloso.