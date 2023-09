Sgradevoli odori dalla lavatrice: perché si creano e come rimediare prima di rovinare il bucato

I cattivi odori della lavatrice, oltre ad essere fastidiosi, possono essere davvero poco igienici per il nostro bucato: i semplici rimedi.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile per le nostre case, perché ci permette di lavare e igienizzare i tessuti della casa, nonché i nostri stessi vestiti. Sebbene sia scontato che faccia un lavoro eccelso, alcune cattive abitudini possono compromettere il corretto funzionamento, e di conseguenza, la pulizia del nostro bucato.

Se ci accorgiamo che il bucato esce fuori dalla nostra lavatrice con un odore gradevole invece che il classico profumo di pulito, allora significa che dobbiamo agire immediatamente per evitare che questa condizione ci porti inevitabilmente alla proliferazione di batteri. Seppure sembri una questione complessa, basta adottare qualche piccolo accorgimento per sbarazzarsi definitivamente del terribile odore.

I trucchi per eliminare il cattivo odore dalla lavatrice

Spesso, in presenza di cattivi odori che provengono dalla nostra lavatrice, si ricorre all’acquisto di igienizzanti costosi e poco ecologici per l’ambiente. In realtà, in pochi sanno che per prevenire la formazione di batteri e conseguenti cattivi odori, è sufficiente adottare alcuni semplici trucchi.

Lascia aperto il cestello: il primo metodo è semplice quanto efficace. Per evitare la formazione di muffa e cattivi odori, bisogna conservare la buona abitudine di lasciare aperto il cestello ogni qualvolta che la lavatrice ha finito il suo lavoro. Questo risulta estremamente indispensabile per far sì che si asciughi correttamente.

Togliere subito il bucato al termine del lavaggio: come nel primo caso, l’umidità è l’ambiente perfetto per la proliferazione di batteri; motivo per cui, anche il bucato umido in lavatrice rischia di compromettere lo stato della nostra lavatrice e del bucato stesso.

Vaschetta del detersivo: non si tratta solamente di umidità, ma quando la lavatrice produce cattivi odori, la causa potrebbe essere lo stato di pulizia della vaschetta. Questo componente della lavatrice deve essere pulito periodicamente perché può diventare un accumulo di detersivo che ristagna sulla vaschetta. Alla luce di ciò, andrebbe smontata e rimontata correttamente e trattata nel modo corretto; per farlo in maniera ecologica, basta utilizzare un detergente fai da te con succo di limone e bicarbonato di sodio.

Trattamento profumato: infine, ma non meno efficace, è possibile creare un vero e proprio profumatore per la nostra lavatrice. In questo caso sarà sufficiente creare una miscela con dell’aceto bianco, un po’ d’acqua e qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Se vogliamo effettuare un lavaggio profumato, sarà sufficiente inserire il composto nella vaschetta e far partire un lavaggio anche una volta a settimana.