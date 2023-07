“Sfonda il palco”, Emma Marrone è una furia sui social: la risposta da applausi

Emma Marrone non riesce a contenere la rabbia e si trasforma in una vera e propria furia sui social. La cantante pugliese ha sbottato e le parole che ha usato hanno ricevuto il plauso dei suoi fan.

Emma Marrone è una donna molto serena e tranquilla, guai però farla arrabbiare. La cantante pugliese se c’è da rispondere anche in modo duro non si tira mai indietro. E dopo aver perso la pazienza non ha potuto far altro che rispondere in un modo così forte.

La cantante è sempre molto simpatica e ironica, motivo per cui se accade qualcosa che davvero la ferisce o comunque la fa adirare, è facile che risponda in modo molto duro, anche se è un personaggio pubblico.

Emma Marrone furiosa, la risposta della cantante pugliese zittisce tutti

Emma Marrone è stata vittima di body shaming, una utente ha fatto un commento che potremmo definire non tanto gentile e la cantante pugliese ha deciso di risponderle a tono.

Tutto è nato dopo che una utente ha scritto sotto un suo post: “Sì Emma tra poco spacca il palco se continua così“. Parole che alludevano probabilmente a una presunta forma fisica non troppo esile. A rispondere a quest’offesa gratuita ci ha pensato prima una fan di Emma, che ha scritto: “Lungi da me attaccarmi ad aspetti personali, ma data la foto profilo non penso che lei possa commentare. Cordiali saluti“.

Emma ha deciso di fare uno screen del commento e condividerlo nelle sue storie Instagram, non prima però di aver risposto a tono all’utente. La cantante, infatti, ha scritto: “Buongiorno dal Medioevo. Per la signora C. io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di me**a. Fai schifo C. Immensamente schifo“.

Sono parole molto dure quelle di Emma Marrone che dimostrano come la cantante abbia davvero perso la pazienza. Poiché non è la prima volta che riceve attacchi legati alla sua forma fisica o al suo aspetto, questa volta ha voluto rispondere in modo ancora più duro. A farla adirare tanto, probabilmente, è anche il fatto che a scriverle quest’offesa su un presunto peso eccessivo è stata una donna.

Forse non si aspettava parole del genere da una donna, si dice sempre che ci sarebbe una certa solidarietà femminile nel mondo, ma a quanto pare non è così. La risposta di Emma Marrone ha ricevuto gli applausi dei suoi fan ed è diventata virale in poco tempo.