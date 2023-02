Ecco come si indossa il nuovo cappotto di Max Mara

Continua a sorprendere la Milano Fashion Week, che dopo la partenza con Fendi, Alberta Ferretti ed Etro, continua a regalare grandi emozioni. Per il secondo giorno è stato il turno di Max Mara, Prada, Calcaterra, Moschino, Blumarine ma non solo. Tutte proposte innovative e intriganti per la prossima stagione autunno-inverno 2023-2024. In attesa di sapere cosa ci regalerà la Paris Fashion Week e consapevoli delle novità della New York Fashion Week, ecco le proposte di Milano.

Il gusto retrò dei cappotti di Max Mara

Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2023/2024 – Foto instagram @milanofashionweek

Si può definire un’eleganza rilassata quella proposta da Max Mara con i suoi nuovi cappotti: lunghi, caldissimi e stilosi, per proteggerci dal freddo senza rinunciare allo stile.

Una collezione tutta nelle familiari tonalità del marrone, beige, terra con bagliori pastello di verde e lilla e rosa, mentre le alte cinture in vinile nero stringono la vita e i capelli vengono raccolti in lunghi fiocchi dall’aspetto retrò. Sotto la luce dei riflettori, oltre agli iconici cappotti dalle silhouette sempre più ampie, sottovesti impalpabili e capi decorati con piume e crine.

Parte integrante del look gli accessori: guanti lunghi fin sopra il gomito o arricciati in pelle o maglia, oltre a borse cilindriche portate a tracolla o rigide stondate a mano. Per la sera i broccati e i velluti si fanno protagonisti in abiti e strascichi imponenti

Prada riscopre un nuovo concetto di bellezza

Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2023/2024 – Foto instagram @milanofashionweek

La nuova collezione Prada riconsidera e riscopre una nuova idea di bellezza. Ad aprire la sfilata, un look che ha già conquistato tutte le fashion insider: un maglione grigio oversize, gonna midi con fiori in 3D e décolleté affilate. Raffinatissima la palette che affianca a colori eleganti come bianco, blu Navy e nero anche tocchi di grigio e marrone. Al centro della collezione, giochi di volumi e sovrapposizioni con silhouette super femminili che si alternano a pezzi minimalisti.

Anche gli abiti da sposa, che rappresentano l’amore per eccellenza, si trasformano e diventano capi di uso quotidiano e le loro gonne si abbinano con nonchalance ai capi di maglieria. Sotto i riflettori, i nuovi capispalla dai volumi avvolgenti presi in prestito dal guardaroba maschile che scaldano i look insieme agli altri capi in pelle e camoscio.

Versione punk per Moschino

Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2023/2024 – Foto instagram @milanofashionweek

Pensata per donne ribelli e anticonformiste, la sfilata punk di Moschinio, per chi ama indossare spille e borchie senza rinunciare all’eleganza dell’abito da sera.

La collezione autunno-inverno 2023-2024 di Moschino è un mix di giacche biker, tailleur, gioielli con lettering e scarpe con le fibbie che si mescolano a vestiti da gran soirée in tulle o in duchesse rosa, a lunghi abiti total black con bustier e scarpe tempestate di pietre scintillanti e inserti bling bling. Le modelle sfilano con acconciature esagerate che si scontrano prima con tailleurs coloratissimi per poi ritrovare la loro natura nei completi in pelle con borchie. Le giacche di pelle sono cortissime e abbinate a shorts, le calze sono a rete e compare anche un body e un abito che riproduce il tessuto. Non mancano cristalli e decori che prendono il sopravvento su scialli e abiti interi.