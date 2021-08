Sezane: i capi Last Chance da acquistare subito

Le mezze stagioni esistono ed è meglio arrivarci preparati con gli outfit giusti. Ad aiutarci ci pensa il marchio francese super glam Sezane, che in questo momento di passaggio propone alcune Last Chance, ovvero capi da acquistare subito prima che vadano definitivamente out of stock.

Queste ultime occasioni vedono sia capi leggerissimi e fluttuanti che dal peso medio e dai colori trasversali, perfetti da indossare in questa fase dell’anno.

Sezane: le 5 Last Chance da non lasciarsi sfuggire

Quella scarpa che può essere indossata con e senza calze, il golfino romantico, la camicia decorata: ecco cosa manca al nostro guardaroba per affrontare al meglio l’arrivo dell’autunno. Abbiamo selezionato le Last Chance di Sezane (disponibili sono in alcune tagli) più interessanti interessanti, che anticipano i trend e possono essere sfruttati al massimo.

Foto Sezane

La camicia Matty è in jeans blu medio, con maniche lunghe e un ampio volant che dalle spalle arriva al centro della camicia, perfetta per le giornate più fresche e per essere indossata con blazer.

Foto Sezane

Il vestito Carlie in viscosa è accollatissimo e con le maniche a sbuffo: nel colore marrone brunito è super autunnale. Inoltre, può essere indossato anche con i collant, risultando quindi perfetto anche per quando fa più freddo.

Foto Sezane

Una giacca di denim non può mancare nel nostro guardaroba, meglio ancora se di un bellissimo verde giada come la Denis di Sezane: decisamente una Last Chance da non lasciarsi sfuggire.

Foto Sezane

Le maryjane sono un classico che non passa mai di moda, soprattutto se in un colore neutro: le Emy vi dureranno per sempre, sai per la qualità dei materiali sia per il loro design classico ma chic. Assolutamente da avere!

Foto Sezane

Un cardigan dal sapore anni ’80, rifinito e decorato ma elegante: così potremmo definire Marthe, in 100% cotone con maniche s sbuffo e un bellissimo color nocciola che ricorda il foliage.