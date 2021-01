Sex and the City sta per tornare. La notizia è sulla bocca di tutti e ha generato grandissimo entusiasmo nei fan che non vedono l’ora di ritrovare sul piccolo schermo Carrie Bradshaw e tutte le altre girls. Tute, tranne Samatha. Kim Cattrall, infatti, non partecipare al reboot di Sex and the City.

La serie, secondo quanto emerso, seguirà le vicende di Carrie, Charlotte e Miranda tra amicizie, amori e chiacchiere tra amiche.

Sicuramente, oltre a fremere per scoprire le nuove avventure delle nostre “eroine”, siamo anche super curiose di scoprire quali saranno i look scelti per le Carrie, Charlotte e Miranda.

In particolare, ecco quali sono gli abiti che vorremo vedere, nella nuova stagione di Sex and the City, indossati da Carrie Bradshaw.

Frange, la grande passione di Carrie Bradshaw

Le frange nel 2021 saranno super di tendenza. Le vedremo ovunque, dai vestiti ai pantaloni, dalle maglie alle gonne. In particolare, ci aspettiamo di vedere Carrie Bradshaw con indosso la bellissima gonna a frange di Prada, brand che lei adora.

In alternativa, speriamo di vederle comunque indosso un qualunque capo con le frange, che potrebbe anche essere una tote bag, tra le borse must have per il 2021.

Foto Getty Images | Tullio M. Puglia

Il grande ritorno delle fantasie

Tra le vere tendenze per il 2021, troviamo i capi fantasia. Che sia animalier o floreale, geometrica o tie dye, la fantasie quest’anno fanno parte di tutte le collezioni dei nostri brand preferiti e non possiamo più farne a meno.

Carrie Bradshaw è una vera esperta di capi con diverse fantasie e siamo abbastanza sicure che nella nuova stagione di Sex and the City riuscirà a stupirci indossando, e mixando sapientemente, capi dalle fantasie diverse.

Foto Getty Images | James Devaney

Cappotto mania, Carrie Bradshaw li adora

Che sia un teddy coat o un cappotto classico, non importa. Quello che importa è che Carrie Bradshaw li adora e sicuramente li riproporrà, tra i capispalla di tendenza, anche nel reboot di Sex and the City.

Se proprio dobbiamo scegliere un cappotto che vorremo vederle indosso, non possiamo che puntare sul classico e sperare di vederle indossare un bel capo di Max Mara.

Un capospalla che, nella sua semplicità, è di grande eleganza e dona subito all’interno look un’aria ricercata. Ovviamente, ci aspettiamo di vederle sfoggiare sia cappotti iper colorati, sia capi nei colori simbolo di Max Mara: il beige e il nero.

Foto Getty Images | Andreas Rentz

Coordinati e completi

Carrie è attentissima alle tendenze, e questo lo sappiamo. Sicuramente, quindi, non le sarà sfuggita la tendenza dei capi coordinati, sfoggiati con grande stile da tantissime celebrities e influencer.

Anche qui, la scelta è ampia: potrebbe stupirci con un coordinato classico giacca e pantalone, con dettagli particolari e arricchito da accessori extra, oppure proporci un look più comfy, sfoggiato coordinati in lana e cashmere, caldissimi e molto in voga in questa precisa stagione dell’anno.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Tutù

Questo capo d’abbigliamento urla a tutto il mondo: “Volevo fare la ballerina”. Scherzi a parte, le gonne voluminose, con inserti in tulle e balze, sono in perfetto stile Carrie Bradshaw e saranno sicuramente riproposte anche nella nuova stagione della serie americana.

Tra l’altro, quest’anno, questa tipologia di gonna è tornata molto di moda, indossata dalle fashion victim con tacchi vertiginosi, ma anche con gli immancabili combact boots e le sneakers.