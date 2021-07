Gli spoiler sono (quasi) più odiati di un personaggio interpretato male o di una trama che non ha senso. Ecco perché, dobbiamo fare una doverosa premessa: qui ne trovete diversi. Infatti, Page Six è entrata in possesso di una pagina della sceneggiatura del revival di Sex and the City, la serie che rivedrà insieme Carrie, Charlotte e Miranda, finalmente insieme dopo tantissimi anni. Intitolata And Just Like That…, questa nuova serie uscirà presto su HBO Max e arriverà sicuramente anche in Italia.

Gli spoiler sul revival di Sex and the City

Secondo la pagina entrata in possesso di Page Six, ci saranno guai in vista per Carrie. Infatti, il suo matrimonio con Mr. Big sembra essere arrivato al capolinea. Una conclusione che, se dovesse rivelarsi vera, potrebbe far scendere più di una lacrima ai fan della serie, dopo il loro matrimonio nel primo film di Sex and the City e sei stagioni.

Ma le sorprese non sono assolutamente finite. Infatti, secondo quanto emerso, Carrie Bradshow dovrebbe diventare conduttrice di un podcast. Inoltre, sembrerebbe che in una scena, dove saranno presenti anche Stanford Blatch, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt, Carrie farà riferimento alle ex mogli di Mr. Big: “Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non mangiavo e non dormivo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui si prendeva cura?”.

I fan di Sex and the City ricorderanno che Mr. Big è già stato sposato due volte prima di prendere in moglie Carrie. La prima volta con l’editrice Barbara, interpretata da Noelle Beck, e Natasha Naginsky, interpretata da Bridget Moynahan.

Comunque, non è la prima volta che la coppia entra in crisi. Infatti, già nel secondo film di Sex and the City, Carrie Bradshow ha avuto una breve relazione romantica con Aidan Shaw, il suo ex fidanzato, interpretato da John Corbett. Qui, però, l’attrice, interpretata da Sarah Jessica Parker, ha confessato tutto a Mr. Big che le ha regalato un enorme anello di diamanti per riconfermare il suo impegno.

Gli assenti e i protagonisti della serie

Parlando più in generale della serie, mentre Kim Cattrall non tornerà nei panni di Samantha Jones, HBO Max ha annunciato che nel cast di Sex and the City saranno introdotte per il revival Sara Ramìrez, Nicole Ari Parker, SArita Choudhury e Karen Pittman.