Fellatio e cunnilingus: posizioni, tecniche e consigli per il piacere

Il sesso orale è fondamentale e proprio per questo motivo imparare a farlo bene è importante. Anche se è difficile sintetizzare in poche parole un argomento così vasto, cercheremo di illustrarvi quali sono le migliori tecniche su come fare una fellatio o un cunnilingus evitando, nel contempo, le malattie sessualmente trasmissibili: divertimento sì, ma con la testa!

Pur essendo stato per anni circondato da assurdi tabù, il sesso orale è una pratica che dovrebbe esser messa in atto in tutte le coppie, quale indubbia fonte di piacere.

Ora scopriremo come praticare il rapporto orale nel modo giusto e quali sono le posizioni del Kamasutra per fare sesso orale!

Cosa sono fellatio e cunnilingus

Foto di Shutterstock | Ground Picture

Entrambi appartengono alla sfera dei preliminari, molto importanti per aumentare il desiderio nella coppia e utilissimi se si vogliono sperimentare alcune delle posizioni per fare l’amore.

La fellatio consiste nell’introduzione del pene nella bocca della o del partner, una carezza intima che prevede movimenti spesso alternati ma non meccanici, fonte di profondo piacere.

Mentre il sesso orale per lei prende il nome di cunnilingus, la fellatio è specificatamente maschile. Questa pratica prevede la stimolazione dei genitali femminili esterni attraverso la bocca ed in particolare la lingua. Vediamo come poter portare al piacere il proprio partner attraverso il sesso orale.

Come si fa una fellatio

Come si fa fa una fellatio? Bisogna concentrarsi soprattutto sul glande e sulla corona, una parte in cui i recettori del piacere abbondano. Iniziate con piccoli baci e procedete con calma, lasciandovi guidare dall’istinto.

La fellatio è di certo tra i preliminari preferiti dagli uomini per questo riuscirete sicuramente ad eccitarlo notevolmente praticandola. Bisogna iniziare ad accarezzare il pene con le mani, quindi stimolarlo leggermente con la lingua su vari punti.

Dopodiché si può passare alla fellatio introducendo il pene delicatamente in bocca, succhiandolo ritmicamente,

Un consiglio per portare al piacere l’uomo, consiste nell’afferrare l’asta del pene con il palmo della mano, appoggiando la bocca nel senso lungo.

La lingua deve passare da un lato all’altro in modo da stimolarlo in modo insolito, ma sicuramente piacevole. Non dimenticate la parte inferiore del pene, gli uomini ne adorano la stimolazione con la lingua.

Un punto molto sensibile per l’uomo è quello situato tra lo scroto e il perineo, il cosiddetto “punto L”. Può essere stimolato con la lingua, delicatamente, oppure con le dita (senza premere troppo).

Come si fa un cunnilingus

È fondamentale, per dare piacere alla donna, accarezzare le labbra esterne e le piccole labbra interne, alternando il tutto con la stimolazione tattile. Utilizzando la saliva come lubrificante, è possibile stimolare tramite la lingua, la clitoride, le piccole e grandi labbra con movimenti fluidi ma decisi.

Per stimolare la clitoride, si può accarezzare con la lingua la protuberanza che sporge tra le cosiddette piccole labbra. Man mano che aumenta il ritmo, la protuberanza diventerà più rigida.

Nello stesso tempo che viene eseguita la stimolazione con la bocca, è possibile utilizzare anche le mani per l’interno della vagina, per un piacere ancora più intenso.

È l’inizio perfetto per arrivare poi a mettere in pratica una tra le posizioni del Kamasutra più amate dalle donne.

Rapporti orali e malattie sessualmente trasmissibili

E’ importante praticare fellatio e cunnilingus in sicurezza, per evitare le malattie sessualmente trasmissibili, come le infezioni batteriche o virali.

Tramite un rapporto orale non protetto è possibile infatti contrarre numerose malattie, dall’AIDS alla candida, dall’herpes alla gonorrea, tanto per citarne alcune.

Il contagio è abbastanza semplice ed è più facile se avete tagli in bocca. La protezione è ancor più fondamentale se si tratta di un rapporto occasionale: bene fidarsi, ma meglio prima di tutto proteggersi.

Quali posizioni per il sesso orale

Esiste uno speciale capitolo sulle posizioni del Kamasutra con le posizioni per fare il sesso orale, lasciandosi andare liberamente alle proprie fantasie più intime.

Non sottovalutate l’importanza dei preliminari con fellatio e cunnilingus, in quanto oltre che dare piacere al partner e stimolare la sua fantasia, il desiderio aumenta notevolmente e le prestazioni sessuali ne trarranno assolutamente beneficio.

Il Kamasutra del sesso orale, consiglia le posizioni più varie, a turno i partner posso mettersi in piedi, seduti o sdraiati, proni, supini o di lato.

Talvolta l’aiuto di tavoli, sedie e poltrone può essere prezioso. Ricordate però di essere sempre spontanei: fate ciò che vi fa sentire a vostro agio, e non sforzatevi in posizioni o azioni che possano mettervi a disagio.

La posizione del 69

Foto di Shutterstock | frizenasya

Si tratta di una delle più classiche e conosciute posizioni del Kamasutra per il sesso orale. La posizione del 69, prevede che entrambi i partner pratichino sesso orale simultaneamente all’altro stando distesi supini ma al contrario.

La posizione della cavalcata selvaggia

Foto di Shutterstock | ARTHA DESIGN STUDIO

Si tratta di una posizione piuttosto semplice da mettere in pratica e sopratutto, entrambi i partner possono usarla per fare sesso orale all’altro.

Uno dei due è disteso supino e l’altro si mette in ginocchio porgendo i genitali sulla faccia del partner il quale a questo punto può praticare sesso orale e far provare un piacere profondo giocando con la lingua.

La posizione della fontana

Foto di Shutterstock | ARTHA DESIGN STUDIO

Questa è forse una delle posizioni più classiche per fare una fellatio al proprio partner. L’uomo qui è in piedi mentre la donna, seduta sulle ginocchia pratica il sesso orale a lui cingendo una mano intorno al suo bacino.

In questo momento l’uomo può scegliere di poggiare una mano sulla testa di lei in modo da scandire il ritmo della fellatio oppure decidere di godere dei frutti di questa performance dando alla donna totale libertà.

Insomma non sottovalutate mai l’importanza di una fellatio o di un cunnilingus eseguiti come si vede per un piacere profondo che precede la penetrazione. Vedrete, la vostra intimità ne beneficerà di certo!