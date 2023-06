Serpenti in giardino, il repellente da fare a casa per tenerli lontani

In estate i serpenti in giardino sono un enorme problema. Fortunatamente per tenerli lontani bastano pochi ingredienti naturali.

Molti serpenti si trovano in aree boschive e naturali ma capita, per chi ha un giardino, di trovare una brutta sorpresa tra le piante. Parliamo di animali di piccole dimensioni che in ogni caso non sono gradevoli, soprattutto se si vuole vivere nello spazio esterno per organizzare cene o per fare giocare i bambini.

L’ideale è sempre prevenire la loro comparsa, questo lo si fa tenendo tutto ben pulito e utilizzando prodotti che tengono lontani i diversi animali. Massima attenzione a cespugli, legna e cumuli di prodotti che favoriscono l’insediamento esterno. Una luce adeguata inoltre scoraggia i serpenti, che preferiscono il buio e sicuramente tenderanno ad andare via.

Per proteggere ulteriormente il proprio giardino ci sono sostanze naturali su cui fare affidamento. Se volete qualcosa di più sbrigativo, ovviamente sono disponibili anche i prodotti di tipo chimico, ma questi costano un po’ e il trattamento deve essere ripetuto nel tempo. Un altro problema è che spesso hanno un odore sgradevole e dunque ci si trova a dover sopportare la puzza mentre ci si vorrebbe godere un po’ lo spazio esterno.

Come tenere lontani i serpenti dal giardino

Meglio ripiegare su prodotti naturali che hanno un alto grado di protezione e offrono una copertura totale dello spazio. I serpenti hanno l’olfatto sviluppato e quindi tollerano molto male gli odori pungenti, in particolare ci sono alcune profumazioni perfette come: cannella, menta, lavanda, citronella. Potete adagiare in giardino i prodotti al naturale o, meglio ancora, creare in casa il vostro repellente.

Basta acquistare almeno due di questi ingredienti in formato olio come base essenziale da unire all’acqua in una bottiglia spray avanzata da qualche vecchio detergente. È necessario mischiare tutto e poi andare a spargere il repellente ovunque sia possibile, dalle siepi all’erba, dalle sedie ai divanetti. La profumazione è molto gradevole e ognuno può scegliere quella che preferisce, non ha impatto sugli esseri umani e consente di ottenere un risultato eccellente contro i serpenti.

Ogni volta che l’odore sfuma bisogna ripetere l’operazione. Tuttavia, occorrono pochissime goccioline di prodotto: una boccetta, anche piccola, dura veramente a lungo e il costo è sicuramente ridotto rispetto all’acquisto di qualunque altro repellente presente sul mercato. Inoltre il profumo naturale non causa problemi quando si sta all’aria aperta, non è fastidioso per i bambini o per altri soggetti sensibili e si può adottare anche su tavolo, sedie e cuscini.