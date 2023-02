Tre serie true crime che ti lasceranno senza parole

Ci sono film capaci di rubarci il sonno, di tenerci svegli nel cuore della notte in preda ai nostri peggiori incubi. Ma non è tutto: dopo aver visto tutti i titoli horror imperdibili, queste tre serie true crime ti lasceranno senza parole catapultandoti in un universo di ombre e sconvolgenti segreti forse ancora più terrificanti perché storie vere, frammenti di vite scioccanti venute a galla per restituirci un mondo che non avremmo mai immaginato e che vorremmo dimenticare…

Le serie true crime più scioccanti da vedere (se non sei debole di stomaco)

Se cercate serie tv da vedere assolutamente, non potete trascurare questi tre titoli true crime che sicuramente vi faranno stare svegli fino all’ultimo episodio. O forse anche oltre…

Lorena

Per gli amanti delle storie vere in salsa crime/horror, impossibile non passare attraverso questo titolo: Lorena. Questa serie tv è disponibile su Prime Video e ripercorre le tappe di uno dei casi più sconvolgenti della cronaca. Anno 1993, Virginia: Lorena Bobbitt evira il marito, dopo anni di abusi, e la storia diventa un caso di respiro internazionale che finisce sugli schermi in questa imperdibile serie…

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Per i veri amanti del true crime, questa serie affonda l’occhio nella terribile scia di delitti commessi dal serial killer cannibale Jeffrey Dahmer, interpretato da uno strepitoso Evan Peters (che per la serie ha incassato un Golden Globe). La trovate su Netflix, ma meglio vederla in compagnia…

Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel

In questa serie tv true crime, mistero e panico si intrecciano a formare il puzzle di un giallo per molti ancora irrisolto. La docuserie racconta la morte di Elisa Lam, avvenuta nel 2013 all’interno del più inquietante albergo di Los Angeles.

È il Cecil Hotel, dove la giovane studentessa canadese di origine cinese è stata ritrovata senza vita in condizioni apparentemente inspiegabili. Morta in circostanze da alcuni ritenute paranormali, soprattutto dopo aver visto le sue ultime immagini in ascensore che aprono a un caso diventato virale in tutto il mondo… Mettetevi comodi e accendete Netflix, il resto è tutto da vedere…