Quali sono state le serie tv più cercate nel 2022? La classifica di Google

Anche quest’anno abbiamo trascorso parecchio tempo davanti allo schermo a guardare le nostre serie tv preferite, e ora è tempo di bilanci: ecco le più cercate del 2022 secondo Google!

Le serie tv più cercate del 2022 secondo Google

Amanti del binge watching, mettetevi comode: ora vi diciamo quali sono le serie tv più cercate del 2022 secondo la classifica di Google (e siamo certe che qualche titolo vi è sfuggito, quindi potete ancora recuperare)…

La top ten delle serie tv più cercate dell’anno su Google è stata pubblicata, e adesso scopriamo i titoli che hanno solleticato maggiormente la curiosità di milioni di spettatori.

Stranger Things

Il primo posto in classifica spetta a Stranger Things, la serie televisiva statunitense giunta alla quarta stagione, ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix. Nonostante l’incalzante successo di Mercoledì, resta la più cliccata sul web!

Dahmer

Secondo gradino del podio a Dahmer, serie shock con protagonista Evan Peters nei panni del serial killer omonimo, il “Mostro di Milwaukee” che sta tenendo milioni di spettatori incollati allo schermo!

Manifest

Terzo posto a Manifest, la serie che fu un mezzo flop su Nbc e che Netflix ha “resuscitato” portandola alla quarta stagione: la storia dell’aereo carico di passeggeri che atterra misteriosamente anni dopo il decollo è tra i trend del 2022 su Google…

Lol 2

Una serie spumeggiante su Prime Video si piazza al quarto posto nella classifica delle più cercate dell’anno secondo i dati del motore di ricerca, e non poteva non essere Lol 2! Sintomo che ridere ci fa ancora bene e non ne abbiamo mai abbastanza…

The Watcher

Quinta posizione tra le ricerche online per The Watcher, vera rivelazione per tutti gli amanti della suspense e dei colpi di scena in una trama da “famiglia della porta accanto”.

Viola come il mare

Ammettiamolo: abbiamo sognato un po’ tutte che fosse vero amore! La serie Mediaset Viola come il mare si piazza al sesto posto e ha emozionato migliaia di italiani, ora si appresta alla stagione 2 sulle ali dell’intesa tra Francesca Chillemi e Can Yaman….

L’amica geniale

Al numero sette della classifica Google delle serie tv più cercate del 2022 c’è L’amica geniale, inserita anche tra i migliori titoli dell’anno secondo il New York Times e The New Yorker. Davvero niente male…

House of the Dragon

In ottava posizione House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade. Da rivedere nel 2024, quando sarà necessario un recap in vista della nuova stagione…

Sopravvissuti

La serie Sopravvissuti, con Lino Guanciale, si è piazzata al nono gradino della top ten di Google per il 2022, certamente una bella soddisfazione tutta italiana.

La sposa

Last but not least, La Sposa! Decima e ultima posizione (ma comunque un risultato interessante nell’oceano di titoli sfornati durante l’anno) per la serie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

E voi quale avete cercato? Se le avete viste tutte, provate a sbirciare nella nostra selezione di serie tv da vedere assolutamente tra le migliori di sempre!